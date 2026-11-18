ОККО перешла на зимний дизель: топливо доступно на всех АЗК сети

С 15 ноября на всех АЗК сети ОККО доступны зимние марки дизельного топлива ДП Евро и Pulls Diesel, рассчитанные на использование при температуре до –20°C.

Переход на зимнее дизельное топливо особенно важен с наступлением морозов. При низких температурах содержащиеся в дизельном топливе парафины начинают кристаллизоваться и могут забивать топливный фильтр. Зимний дизель обладает соответствующими низкотемпературными характеристиками, а специальные присадки помогают сохранять его фильтруемость в холодную погоду.

Использование сезонного топлива важно не только для автомобилей, но и для дизельных генераторов, обеспечивающих резервное питание во время отключений электроэнергии. Топливо для такого оборудования также необходимо выбирать с учетом температуры воздуха и рекомендаций производителя.

"Сегодня зимний дизель – это уже не только про автомобили. От него зависит, будут ли работать генераторы в магазинах, офисах и на объектах критической инфраструктуры во время отключений. Поэтому мы заранее сформировали запасы. Поставщиков выбираем не по географии, а по качеству, и все равно проверяем каждую партию в собственных лабораториях", – отмечает Василь Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

ОККО импортирует зимнее дизельное топливо с проверенных нефтеперерабатывающих заводов. Каждая партия проходит проверку в собственных лабораториях сети. Ознакомиться с паспортом качества топлива клиенты могут непосредственно на АЗК.

Следующим этапом подготовки к зимнему сезону станет появление на АЗК ОККО арктического дизтоплива Pulls Diesel Арктика, рассчитанного на использование при температурах до –32°C. Его продажи планируют начать в начале декабря.