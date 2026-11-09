На электроэнергии в оккупации украли 141 млн грн: в Украине завершили расследование в отношении экс-заместителя Ермака

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование схемы хищения 141 млн грн, выплаченных по "зеленому" тарифу на временно оккупированной территории Запорожской области. В центре скандала может быть бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя они не раскрывают, но имя Шурмы ранее называл народный депутат Ярослав Железняк.

Подробности расследования

В 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета (Ростислав Шурма) вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников.

Кроме того, они построили на территории Васильевского района Запорожской области солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу .

и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о . Но в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ, Васильевский район был оккупирован, оборудование СЭС получило повреждения, а персонал эвакуировали. В результате солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины.

Несмотря на то, что электроэнергия в энергосистему Украины не поступала, предприятия продолжали декларировать ее производство , а также подавать ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания.

, а также подавать ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания. В результате ГП "Гарантированный покупатель" безосновательно выделяло средства на оплату электроэнергии по "зеленому" тарифу, которые в дальнейшем выводили через связанные компании.

Кого подозревают

Экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" ( Ростислав Шурма );

); Владелец сети украинских и иностранных компаний (вероятно, брат Ростислава Шурмы, Олег ).

). Бывшее доверенное лицо экс-высокопоставленного чиновника;

Руководители и сотрудники подконтрольных предприятий;

Бывший коммерческий директор АО "Запоріжжяобленерго".

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины. После завершения досудебного расследования материалы дела были открыты стороне защиты для ознакомления.

О начале расследования стало известно в начале 2026 года, после чего Ростислава Шурму и его брата объявили в розыск. Экс-чиновник заявил, что не признает себя виновным, и заверил, что не скрывается, а законно находится в Германии "по адресу, известному следствию", а его контакты и контакты адвокатов неоднократно передавались компетентным органам.

Кроме того, по словам Шурмы, он подчеркнул готовность сотрудничать со следствием. В частности, он выразил желание участвовать в процессуальных действиях в формате видеоконференции (или с использованием других предусмотренных законом механизмов по месту пребывания).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на государственном предприятии, входящем в состав "Укрспецэкспорта", выявили растрату средств на сумму более 1,1 млрд гривен. Организатором схемы мог быть бывший руководитель госпредприятия – ему уже объявили о подозрении.