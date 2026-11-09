Международные наблюдатели указали на признаки возможного нарушения права на справедливый суд по делу "Роттердам+"

Международные наблюдатели зафиксировали в уголовном производстве по делу "Роттердам+" обстоятельства, которые практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает как признаки возможного нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии IAC ISHR от 11 сентября 2026 года.

По оценке миссии, речь идет о возможном нарушении принципов состязательности и равенства сторон (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека), а также права на эффективную защиту (п. 3 ст. 6 Конвенции).

Как отмечается в отчете, в производстве сохраняется ранее зафиксированная тенденция "сомнительных доказательств". О ней миссия уже сообщала в отчетах от 28 и 31 августа, а также 2 и 3 сентября. Возражения защиты относительно происхождения, достоверности, допустимости и доказательственного значения материалов обвинения повторяются и не получают достаточно убедительного предметного опровержения.

В то же время наблюдатели уточняют, что речь не идет об установлении недопустимости или недостоверности доказательств. Речь идет об объективно значимых сомнениях в их надежности, которые требуют надлежащей проверки и мотивированной судебной оценки.

Этой осенью суд исследует письменные доказательства обвинения. Они касаются ценообразования на уголь, рентных платежей, импорта и поставок угля, а также методологии определения прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии. По версии прокуратуры, при принятии соответствующего Порядка применялись экономически необоснованные подходы, а отдельные заинтересованные субъекты влияли на формирование его показателей.

Защита заявила, что обвинение сопоставляло экономически неоднородные показатели: фактические и прогнозные величины, стоимость угля для шахт и доходы генерирующих компаний.

Суд спросил прокурора, как открытость процесса принятия Порядка, на которой настаивают обвиняемые, согласуется с версией о преступном характере их действий. Прокурор объяснил, что обвинение касается прежде всего экономической необоснованности Порядка и ограниченного доступа к части рабочих материалов до его утверждения, а не полного сокрытия информации. Суд отметил, что экономическая необоснованность как таковая не исчерпывает содержания инкриминируемого уголовного правонарушения.

Защита также подчеркнула, что часть переписки, которую обвинение считает внутренней коммуникацией, инициировала сама НКРЭКУ в рамках официального взаимодействия.

В миссии сослались на решения ЕСПЧ по делам "Махарик против Чехии" и "Джурич против Сербии". Согласно им, справедливость производства оценивается с учетом качества и надежности доказательств, а суд обязан давать мотивированный ответ на существенные доводы сторон.