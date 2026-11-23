Минэкономики предлагает отдавать стратегический лом за бесценок, – Магомедов

Предложенная Минэкономики стартовая цена на экспорт украинского металлолома на уровне €27 за тонну экономически необоснованна и создает риски как для внутреннего рынка, так и для государственного бюджета.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Муса Магомедов.

По его словам, лом остается стратегическим сырьем для производства стали, а украинская металлургия сейчас находится в значительно худших условиях, чем ее иностранные конкуренты.

"Украинская металлургия почти полностью разрушена, процесс восстановления займет длительное время. В то же время зарубежные конкуренты работают в мирных условиях и не тратят ресурсы на восстановление разрушенных производственных мощностей", – отметил Магомедов.

Он подчеркнул, что при предложенной модели украинские предприятия рискуют конкурировать за собственное сырье с иностранными покупателями.

"Если трейдерам будет выгоднее отправлять лом за границу, чем продавать его украинским производителям, именно так и будет происходить. Фактически мы создаем дополнительные преимущества для зарубежных производителей и ухудшаем условия работы собственной промышленности", – сказал депутат.

Отдельно Магомедов обратил внимание на бюджетный эффект: при стартовой цене €27 за тонну поступления от реализации квоты в 200 тыс. тонн могут составить около €5,4 млн. Если же стартовую цену установить на уровне €90 за тонну, бюджет мог бы получить до €18 млн. Разница составляет около €12,6 млн.

"Не вижу экономической логики в том, чтобы продавать право на экспорт стратегического сырья по такой низкой цене, лишая государство значительных потенциальных поступлений", – подчеркнул Магомедов.

По его словам, в военных условиях Украина должна искать баланс между экспортом и потребностями внутреннего производства, а также максимально использовать бюджетный потенциал от продажи экспортных квот.