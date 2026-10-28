"Метинвест" перешел на короткие циклы планирования из-за ударов, блокады портов и ограничений ЕС, – Данкова

Война заставила "Метинвест" перейти к постоянному пересмотру сценариев. Годовой бизнес-план сохранился, но теперь он включает базовый сценарий, риски и резервы на случай непредвиденных событий.

Об этом рассказала финансовый директор Группы "Метинвест" Юлия Данкова во время 24th Ukrainian CFO Forum в Киеве.

После очередного российского удара 17 октября предприятия "Метинвеста" не работают, но компания формирует план работы на следующие четыре месяца. "Этот цикл охватит и два месяца следующего года", – говорит Данкова.

Каждый месяц "Метинвест" пересматривает ситуацию на рынке, производственные возможности, маржинальность, денежные потоки и бюджет. Причина – условия могут измениться буквально за несколько недель. Среди факторов, заставляющих оперативно пересматривать планы, Данкова называет российские удары, остановку черноморских портов, квоты ЕС на импорт стали и изменения в государственных программах.

"Мы фиксируем один из сценариев, в который больше всего верим и который готовы защищать. Затем формируем резервы: что можем сделать дополнительно, даже если этот сценарий довольно агрессивный с точки зрения планирования. Далее определяем риски и отслеживаем, какие резервы удалось использовать, какие риски оправдались и сколько "черных лебедей" прилетело. То есть чего мы не предусмотрели", – пояснила Данкова.

Если нарушается морская логистика, грузы приходится перенаправлять через Польшу и Румынию. Если возникают проблемы с сырьем, компания ищет альтернативных поставщиков и заново рассчитывает экономику производства.

Отдельным фактором стало введение эконалога CBAM: по словам Данковой, в прошлом году "Метинвест" утвердил бизнес-план в декабре, но уже в начале января был вынужден пересмотреть его после того, как Украина не получила исключения из европейского углеродного механизма.

"Сегодня бизнес должен быть готов постоянно пересматривать свои планы. Главная задача – быстро понимать, как изменение одного фактора влияет на весь бизнес", – объясняет она.

В "Метинвесте" называют такой подход адаптивным управлением. Основные показатели продаж, производства и маржинальности теперь пересматриваются не только во время годового планирования, но и на бюджетных комитетах и еженедельных оперативных совещаниях.

По словам Данковой, именно скорость принятия решений и координация между финансовыми, коммерческими и операционными командами сегодня позволяют крупному бизнесу работать в условиях постоянной неопределенности.

Ранее в NV подсчитали, что если в 2021 году горно-металлургический комплекс формировал около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составляла 5,7%, а в 2025-м – 5,5%. Для 2026 года этот прогноз составляет около нуля.