Почти 4 млрд грн спорных начислений перед производителями ВИЭ остаются неурегулированными, – Трохимец

Почти 4 млрд грн спорных начислений за небалансы электроэнергии из возобновляемых источников до сих пор остаются неурегулированными, несмотря на судебное решение о признании недействующей соответствующей формулы НКРЭКУ. Нерешенные финансовые вопросы прошлых лет создают проблемы для производителей ВИЭ и требуют законодательного урегулирования.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики ICC Александр Трохимец.

По его словам, в 2022 году производители зеленой электроэнергии были вынуждены нести финансовую ответственность не только за собственные небалансы, но и за торговые решения "Гарантированного покупателя", на которые не могли влиять. В отдельных случаях соответствующие начисления превышали 50% выручки предприятий.

"Почти 4 млрд грн спорных начислений за небалансы зеленой электроэнергии до сих пор остаются неурегулированными. В тот сложный для украинской энергетики период производители ВИЭ фактически несли финансовую ответственность не только за собственные небалансы, но и за торговые решения "Гарантированного покупателя", на которые не могли влиять", – подчеркнул Трохимец.

Эксперт напомнил, что суд признал недействующей формулу расчета небалансов. По его трактовке, такое решение должно было стать основанием для перерасчета средств за весь период ее применения. Однако НКРЭКУ до сих пор не урегулировала этот вопрос, а начисления за февраль–сентябрь 2022 года остаются предметом спора.

"Суд тогда признал эту формулу недействующей. А признание недействующей означает, что ее не было в течение всего периода действия – то есть задним числом", – отметил он.

По словам Трохимца, несмотря на развитие украинской возобновляемой энергетики и работу по привлечению международных инвесторов, неурегулированные финансовые обязательства прошлых лет остаются проблемой для отрасли.

Для ее решения эксперт предлагает на законодательном уровне определить механизм пересмотра последствий применения признанной судом недействующей формулы и урегулирования взаимных обязательств участников рынка.

"Убежден, что такое решение станет важным шагом для укрепления доверия инвесторов к украинской энергетике", – подчеркнул Трохимец.

Он подчеркнул, что привлечение новых инвестиций должно сопровождаться обеспечением справедливых и предсказуемых правил для компаний, которые уже работают в Украине.

"Мы должны не только создавать условия для новых инвестиций, но и демонстрировать способность обеспечивать справедливые и предсказуемые правила для тех, кто уже работает в Украине", – сказал эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников приближаются к 15 млрд грн. По его словам, инвесторы, которые построили электростанции, привлекли кредиты и вложили собственные средства, вынуждены месяцами ждать оплаты уже произведенной электроэнергии.