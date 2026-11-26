Квоты ЕС на украинскую сталь могут усугубить кризис металлургии, – Рыженков

Новые импортные квоты Евросоюза на сталь создают дополнительную угрозу для украинской металлургии, которая и без того работает в условиях постоянных российских атак, блокады портов, дефицита энергии и сложной логистики. Об этом генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал в интервью Fortune.

По новым правилам ЕС беспошлинный импорт стали ограничивается 18,3 млн тонн в год. Для Украины это может означать сокращение экспорта стали еще на 1,3–1,5 млн тонн по сравнению с 2025 годом. По словам Рыженкова, выделенные Украине квоты примерно на 60% ниже прошлогодних объемов поставок.

"И это произошло тогда, когда порты уже были закрыты, а у нас буквально нет другого выхода", – отметил он.

После начала полномасштабного вторжения ЕС отменил ограничения на украинскую сталь, поскольку из-за блокады портов европейский рынок фактически стал главным доступным направлением экспорта. Теперь Украину, по словам Рыженкова, фактически поставили в одинаковые условия с другими странами за пределами ЕС, не учтя войну, проблемы с логистикой, энергоснабжением и персоналом.

Для украинской металлургии это происходит на фоне уже масштабного падения отрасли. С 2021 по 2025 год производство стали сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн, экспорт – с $22 млрд до $6 млрд, а налоговые поступления – с $3,5 млрд до $870 млн.

Ситуацию дополнительно ухудшают российские удары: по словам Риженкова, в августе-сентябре Метинвест был вынужден остановить оба металлургических комбината после одной из самых масштабных волн обстрелов. В таких условиях доступ к рынку сбыта становится критически важным для самого существования отрасли.

"Без рынка сбыта будущего практически нет", – подчеркнул Риженков.

По его словам, металлургическому бизнесу нужна загрузка мощностей более чем на 90%, чтобы оставаться прибыльным, а в нынешних условиях гарантировать стабильное производство и долгосрочные поставки почти невозможно.

На вопрос Fortune, не оказалась ли украинская металлургия на грани исчезновения, Риженков ответил: "Если ничего не делать, это почти неизбежно. Если Украина не будет иметь полноценного доступа к европейскому рынку, а обстоятельства одновременно будут исключать любые значительные инвестиции, то рано или поздно все закончится".