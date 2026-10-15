Контролируемый экспорт газа даст Украине дополнительные ресурсы на оборону и позволит сохранить собственную добычу, – Омельченко

Контролируемый экспорт избыточного украинского газа может предоставить государству дополнительные финансовые ресурсы для поддержки газодобывающей отрасли и обороноспособности, при этом обеспечив собственную добычу без рисков для снабжения внутренних потребителей.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

"Теперь частные газодобывающие компании смогут экспортировать украинский газ – но исключительно при условии отсутствия спроса на внутренней бирже", – отметил Омельченко.

Механизм предусматривает жесткие ограничения: частные компании смогут продавать за границу не более 15% собственной ежемесячной добычи и только с 1 марта по 30 ноября. Зимой – с 1 декабря по 28 февраля – экспорт будет полностью запрещен.

Средства от внешних продаж должны направляться на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины. В то же время возможность реализовывать избыточный ресурс должна поддержать саму украинскую добычу и снизить риск ее сокращения

Запасы газа уже превышают необходимые ориентиры. В подземных хранилищах накоплено почти 15,8 млрд кубометров – на 2,6 млрд больше минимально необходимого показателя и на 1,2 млрд больше целевого прогнозируемого уровня.

"Да, внутренние потребности Украины остаются абсолютным приоритетом. Текущий газовый баланс на 2026/2027 годы показывает, что страна полностью обеспечена на осенне-зимний период", – подчеркнул Омельченко.

Еще одна мера предосторожности – право государства оперативно приостановить экспорт, если из-за атак, падения добычи или других факторов возникнут риски для внутреннего рынка.

"В случае малейшей угрозы дефицита или возникновения кризисной ситуации на внутреннем рынке поставки за границу будут немедленно прекращены", – отметил эксперт.

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний Украины отмечали, что контролируемый экспорт принесет государству дополнительную валютную выручку и более значительные налоговые поступления, а добывающим компаниям – средства на восстановление после российских атак, защиту объектов и новое бурение.