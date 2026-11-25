Капитал будущего: куда инвестировать украинцам

Хранение денег дома или на обычном депозите в эпоху глобальной неопределенности не считается надежной финансовой стратегией. Сегодня перед каждым украинцем стоит задача не просто защитить свои накопления от обесценивания, а заставить каждую гривну активно генерировать добавленную стоимость. Несмотря на сложные и турбулентные времена, отечественный и международный рынки открывают широкий спектр привлекательных возможностей – от доходной недвижимости до проверенных франшиз и вечной классики драгоценных металлов.

Однако среди десятков громких предложений легко заблудиться, потеряв бдительность и реальные ориентиры доходности и безопасности. OBOZ.UA предлагает аналитический путеводитель "Капитал будущего: куда инвестировать украинцам", который станет вашим надежным навигатором в формировании персонального инвестиционного портфеля.

Узнайте о наиболее эффективных инструментах приумножения сбережений и проверенных партнерах, которые помогут заложить прочный фундамент вашей долгосрочной финансовой независимости. Предлагаем разобраться, куда, как и с кем выгодно вкладывать средства уже сегодня, чтобы ваше завтра было уверенным и защищенным.

ПУМБ – надежный банк, выгодные условия по депозитам

В периоды высокой неопределенности многие возвращаются к классическому инструменту – банковскому депозиту. Он не обещает сверхдоходов, зато обеспечивает понятную доходность и защиту основной суммы вклада. Среди актуальных предложений на рынке стоит обратить внимание на акционный депозит "Доходный ПЛЮС" от ПУМБ.

При оформлении депозита до конца года банк предлагает повышенные ставки по депозиту на "новые средства" в гривнах: 17% годовых – на 6 месяцев и 16% годовых на срок 3 месяца. Минимальная сумма депозита – от 500 грн, проценты выплачиваются ежемесячно на карту ПУМБ. Важно, что депозит открывается именно за счет новых средств – разницы между текущим остатком и суммой, которая была на счетах клиента по состоянию на 24 сентября 2026 года. Самостоятельно ничего считать не нужно: приложение банка автоматически определяет доступную для размещения сумму.

ПУМБ – надежный банк, выгодн... Источник: ПУМБ Развернуть

Условия прозрачны: пополнение, досрочное расторжение и автопролонгация не предусмотрены. То есть это инструмент для тех, кто готов зафиксировать часть сбережений на короткий срок и не планирует трогать деньги до окончания договора. Оформление занимает несколько минут в мобильном приложении.

Отдельно стоит сказать о самом банке. ПУМБ стабильно работает на рынке Украины 35 лет. Ему доверяют более 2,3 млн физических клиентов и около 185 тысяч компаний. По данным НБУ, учреждение является системно важным для экономики страны и входит в число четырех крупнейших банков по объему срочного депозитного портфеля физических лиц в гривне, а также стабильно находится среди десяти крупнейших банков по другим ключевым показателям. Стоит отметить, что большинство клиентов продолжают повторно размещать свои депозиты в ПУМБ – и это еще один из индикаторов доверия.

В структуре личного капитала такой депозит может занять место консервативной "подушки" – части средств в гривне, которые должны работать, но без рисков. Ставка 16-17% годовых в текущих условиях выглядит конкурентной, она выше уровня инфляции гривны, а проценты выплачиваются ежемесячно.

В то же время важно понимать, что депозит акционный: предложение действует только для "новых средств" и пока лишь до конца декабря, поэтому решение стоит принимать оперативно после ознакомления с полными условиями на сайте или в приложении банка.

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iSolar: энергия, работающая на ваш капитал

Представьте, что вы покупаете однокомнатную квартиру в Киеве и сдаете ее в аренду. По данным InVenture, валовая окупаемость такого решения составляет около 14,6 года. Проекты в альтернативной энергетике, по расчетам iSolar Development, окупаются в среднем за 4 года, что примерно в 3,5 раза быстрее.

Как зарабатывают проекты в альтернативной энергетике?

Альтернативную энергетику часто воспринимают прежде всего как способ стать энергонезависимыми, но энергетические проекты могут не только обеспечивать бизнес электроэнергией, но и приносить доход.

Солнечные панели вырабатывают больше всего электроэнергии днем – именно тогда ее цена на рынке может снижаться. Чтобы не продавать всю выработанную электроэнергию по более низкой цене, вместе с солнечной электростанцией (СЭС) устанавливают установку хранения энергии (УХЭ) – промышленный аккумулятор. Он накапливает электроэнергию, когда она дешевле, и позволяет продавать ее утром и вечером, когда спрос и цена обычно растут.

Альтернативная энергетика. Источник: iSolar Development

Системой управляет EMS – система энергоменеджмента. Она помогает выбирать оптимальный режим работы станции и время для продажи электроэнергии.

Есть еще два способа заработка: во-первых, УХЭ могут участвовать в балансировании энергосистемы и предоставлять вспомогательные услуги, что становится дополнительным источником дохода. Во-вторых, предприятие потребляет часть энергии самостоятельно, сокращает расходы и меньше зависит от внешней ситуации и отключений, а излишки продает, зарабатывая деньги.

Один из кейсов iSolar Development – проект в Хмельницкой области: СЭС мощностью 1 МВт и УЗЭ емкостью 4 МВт*ч. Инвестиции составили около $1,3 млн, по расчетам компании, объект может приносить около 15 млн грн дохода в год, а прогнозируемый срок окупаемости – около четырех лет.

Подробнее об инвестициях в энергетику – в видео.

Один партнер на весь путь инвестиций

Для инвестора из другой отрасли энергетика – незнакомая сфера: участок, технические условия, проектирование, строительство, торговля электроэнергией. iSolar работает в сфере более восьми лет и реализовала больше 3 тыс. проектов, инвестиционные проекты ведет ее направление iSolar Development.

"Мы сопровождаем проект от расчета и выбора участка до строительства и запуска станции. После этого можем взять на себя управление активом и продажу электроэнергии: iSolar имеет лицензию на поставку электроэнергии и работает как официальный энерготрейдер. Инвестору не нужно самостоятельно координировать разных подрядчиков – ключевые процессы ведет одна команда", – комментирует Евгений Диденко, руководитель направления iSolar Development.

Альтернативная энергетика. Источник: iSolar Development

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Даже во время войны жилая недвижимость остается инструментом сохранения капитала и долгосрочного инвестирования. Она может приносить доход от аренды, расти в цене и быть материальным активом, который можно передать по наследству.

Капитал в квадратных метрах: как инвестировать в надежную недвижимость от "Интергал-Буд"

Результат инвестиций зависит от выбора объекта и девелопера. Важно оценивать опыт компании, реализованные проекты, выполнение обязательств, локацию и перспективы развития комплекса.

Один из девелоперов с многолетним опытом работы в Украине – "Интергал-Буд". Компания работает с 2003 года, реализовала более 117 проектов общей площадью около 4,9 млн кв. м. В ее жилых комплексах живут более 35 тысяч семей. Портфель "Интергал-Буд" охватывает жилые комплексы разных классов и коммерческую недвижимость в Киеве и области, Львове, Черновцах и Житомире.

ЖК Polar Park. Источник: "Интергал-Буд"

Во время полномасштабного вторжения компания не остановила строительство, продолжила строить и запускать новые проекты. За это время "Интергал-Буд" построил и ввел в эксплуатацию 58 домов.

Для инвесторов предлагается несколько форматов приобретения жилья и различные стратегии в соответствии с бюджетом, финансовыми возможностями и инвестиционными целями.

ЖК Kaskad Residence. Источник: "Интергал-Буд"

Готовая недвижимость или инвестиция на этапе строительства. Квартиры в уже введенных в эксплуатацию домах дают возможность сразу получить право собственности и не ждать, пока дом достроят. А если купить квартиру с ремонтом "под ключ" от застройщика, то можно сразу заселиться или сдавать ее в аренду и получать регулярный доход. Другая стратегия – покупка квартиры на старте продаж. На этом этапе действуют самые выгодные цены, а по мере приближения дома к вводу в эксплуатацию стоимость недвижимости растет. Это хорошая возможность заработать на ее капитализации в среднесрочной перспективе.

ЖК Sky Avenue. Источник: "Интергал-Буд"

Рассрочка от застройщика. "Интергал-Буд" предлагает собственные программы рассрочки сроком от 3 месяцев до 5 лет с первым взносом от 30%. Это позволяет приобрести недвижимость без необходимости сразу оплачивать всю стоимость и распределить финансовую нагрузку на удобный срок.

Многофункциональный комплекс Intergal City. Источник: "Интергал-Буд"

Недвижимость по программе "еОселя". Компания является аккредитованным партнером программы, предусматривающей ипотечное кредитование по ставкам 3% или 7% годовых. Это возможность приобрести собственное жилье с долгосрочным финансированием и распределить расходы на покупку недвижимости во времени.

В мире, где финансовые рынки меняются, а экономическая неопределенность остается высокой, собственная недвижимость – это не просто инвестиция, а основа финансовой уверенности, которая работает на благополучие сегодня и будущее следующих поколений.

Гостиничный бизнес: инвестиционные апарт-отели и коттеджные комплексы

Гостиничная недвижимость в Украине постепенно выходит за рамки привычного формата "номер у подъемника". Сегодня это комплексы с собственной концепцией, развитой инфраструктурой и разными сценариями отдыха. Апартаменты, коттеджи среди леса, SPA-пространства, рестораны и семейные зоны формируют полноценный туристический продукт, который может работать круглый год.

Одна из особенностей такого формата – сочетание частной собственности с профессиональным гостиничным управлением. Владелец получает недвижимость, которой может пользоваться самостоятельно или передать оператору для работы с туристами.

Ribas Hotels Group развивает эту модель с 2014 года. Компания работает с отелями разных категорий, апарт-комплексами и загородными пространствами. Общий номерной фонд превышает 1000 номеров, а география деятельности охватывает Украину и международные рынки.

Среди проектов компании – комплексы с разной концепцией.

Mélis Forest Hotel – флагманский проект Ribas Hotels Group в Яблунице, недалеко от Буковеля. Пятизвездочный отель, главная особенность которого – расположение среди карпатских елей и интеграция леса в гостевой опыт. Почти половина площади комплекса отведена под общие пространства. Проект предусматривает 337 номеров, два ресторана с панорамным видом, SPA с инфинити-бассейном, конференц-зал и лыжную комнату. Первая очередь комплекса уже работает.

Mélis Forest Hotel. Источник: Ribas Hotels Group

Mélis Forest Hotel. Источник: Ribas Hotels Group

Mélis Forest Hotel. Источник: Ribas Hotels Group

Mandra Petrichor – загородный комплекс в селе Забуянье Киевской области, примерно в 50 минутах от столицы. Его концепция построена вокруг отдыха среди соснового леса. В планах – 101 коттедж, бассейны, SPA, ресторан и конференц-пространство. Первая очередь уже работает. Следующие две развивают разные сценарии отдыха: семейный формат и Adult Only.

Mandra Petrichor. Источник: Ribas Hotels Group

Mandra Morion – коттеджный городок на 20 домов в Микуличине. Комплекс открылся в июне 2024 года. Здесь сделали акцент на камерном отдыхе среди карпатской природы: с бассейном, ландшафтным дизайном, детской площадкой и кафе для завтраков.

WOL Home Karpaty – комплекс из 234 частных апартаментов в Полянице, примерно в 800 метрах от первого подъемника Буковеля. Его концепция предусматривает гибкость использования: владелец может жить в апартаменте самостоятельно или передать его в управление Ribas Hotels Group. Такой формат сочетает частное пространство с гостиничным сервисом.

WOL Home Karpaty. Источник: Mélis Forest Hotel

Что стоит учитывать? Гостиничная недвижимость зависит от сезонности, туристического спроса, расходов на содержание и качества операционного управления. Поэтому при выборе объекта важно оценивать не только его расположение и архитектуру, но и концепцию, инфраструктуру, финансовую модель и опыт команды, которая будет отвечать за работу комплекса.