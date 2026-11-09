Кабмин призвали разработать программу компенсации военных потерь госмонополий за счет международной помощи

Ведущие отраслевые ассоциации горно-металлургического комплекса, ферросплавной, добывающей, химической промышленности и производителей стройматериалов предложили правительству запустить отдельную программу международной поддержки государственных инфраструктурных монополий – АО "Укрзалізниця", НЭК "Укренерго" и ООО "Оператор ГТС України". Соответствующее обращение направили премьер-министру Сергею Корецкому.

Бизнес предлагает создать Программу поддержки инфраструктурной устойчивости и конкурентоспособности – Infrastructure Resilience and Competitiveness, или IRC, – под координацией ЕБРР или другого международного финансового института.

Ключевая идея заключается в том, чтобы военные потери государственных монополий компенсировали не их клиенты за счет нового повышения тарифов, а международные партнеры Украины.

В обращении подчеркивается, что из-за российских ударов по предприятиям, блокады портов, оккупации территорий и сокращения производства монополии теряют объемы услуг и доходы. В то же время значительная часть их расходов остается фиксированной. В результате эти расходы перекладываются на предприятия, которые еще продолжают работать.

"Тариф растет, часть предприятий сокращает производство или останавливается, объемы падают еще больше, и монополия снова повышает тариф", – говорится в обращении.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, авторы предложения призывают создать механизм целевой международной поддержки, который будет покрывать потерянные доходы УЗ, "Укренерго" и Оператора ГТС, вызванные войной и российскими атаками. Это позволит монополиям продолжать стабильно работать без постоянного увеличения тарифной нагрузки на промышленность.

Отдельное ключевое предложение – вернуть тарифы государственных естественных монополий к уровню, действовавшему по состоянию на 1 января 2026 года: его предлагают зафиксировать на весь период военного положения и еще на один год после его завершения. Разницу между фактическими доходами монополий и необходимым уровнем финансирования предлагается компенсировать в рамках программы IRC.

В обращении подчеркивается, что это должен быть временный механизм: необходимость в нем отпадет после восстановления нормальных объемов перевозок, энергопотребления и работы инфраструктуры.

Авторы инициативы просят правительство уже сейчас начать переговоры с Европейской комиссией, ЕБРР, правительствами стран-партнеров и другими международными финансовыми организациями, чтобы запустить программу IRC уже в начале следующего года.

Также предлагается уже в 2026 году определить потребность во внешнем финансировании на 2027-й и после этого скорректировать финансовые планы и тарифы "Укрзалізниці", "Укренерго" и Оператора ГТС.

В промышленных ассоциациях подчеркивают: речь идет не о льготах для бизнеса, а о компенсации последствий войны, возникших не из-за рыночных факторов. Если эти расходы и дальше перекладывать на промышленных потребителей, государство рискует терять производство, налоговую базу, валютную выручку и предприятия, которые сегодня фактически финансируют работу самих инфраструктурных монополий.