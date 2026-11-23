Иван Федоров ведет переговоры с международными партнерами о финансировании стратегических автомагистралей М-05 и М-06

Глава Агентства восстановления Иван Федоров работает над привлечением международного финансирования для восстановления двух ключевых транспортных артерий Украины – М-05 Киев – Одесса и М-06 Киев – Чоп. От состояния этих дорог зависят грузовые перевозки, работа украинского бизнеса, сообщение с портами и Европейским Союзом, а также военная логистика.

Во время международной конференции ReBuild Ukraine в Варшаве Иван Федоров обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития возможности финансирования проекта на трассе М-05 и дальнейших работ на М-06.

По результатам переговоров стороны договорились оперативно проработать возможные механизмы финансирования.

Для Украины это стратегический вопрос. М-05 обеспечивает сообщение столицы с югом страны и портовой инфраструктурой. М-06 – один из главных транспортных коридоров в направлении Европейского Союза.

Ежедневно по этим маршрутам перевозят продукцию украинских предприятий, сельскохозяйственные грузы, топливо и гуманитарную помощь. Они имеют критическое значение и для обеспечения потребностей обороны.

Любые ограничения движения или аварийные участки означают дополнительные расходы для перевозчиков, бизнеса и государства.

Именно поэтому восстановление М-05 и М-06 определено среди первоочередных задач Агентства.

Что уже сделано

С марта на трассе М-06 восстановлено 265 км дорожного покрытия в Киевской, Житомирской, Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.

На трассе М-05 обеспечен комфортный проезд на протяжении более 300 км в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Также после шестилетнего перерыва возобновлены работы на Северном обходе Житомира. Это 22,4 км дороги, которую расширяют с двух до четырех полос движения. Строительство моста через реку Каменка выполнено на 90%.

В то же время текущие ремонты не решают проблему долгосрочного содержания стратегических магистралей.

Почему необходимо международное финансирование

Запланированные на 2027 год бюджетные ресурсы позволят поддерживать дорожную сеть в надлежащем состоянии, но не обеспечат возможности для масштабной реконструкции, развития и капитального ремонта.

Поэтому Иван Федоров считает привлечение международных инвестиций одним из ключевых направлений работы Агентства восстановления.

Речь идет о переходе от ежегодного устранения аварийных участков к комплексному восстановлению транспортных коридоров с прогнозируемым финансированием и долгосрочным результатом.

"М-05 и М-06 – это стратегические маршруты, от которых зависит стабильность украинской экономики и логистики. Наша задача – обеспечить их надлежащее состояние и найти ресурсы для комплексной модернизации. Именно поэтому ведем переговоры с международными финансовыми партнерами. Нам нужны решения, которые будут работать не один сезон, а долгие годы", – отмечает Иван Федоров.

Новые подходы к управлению дорогами

Параллельно Агентство работает над усовершенствованием системы контроля качества дорожных работ.

Одно из направлений – внедрение автоматизированного мониторинга состояния дорожного покрытия. Это позволит определять приоритетность ремонтов на основе объективных данных, транспортной нагрузки и стратегического значения маршрутов.

Важно оценивать не только количество отремонтированных километров, но и срок их эксплуатации, а также качество выполненных работ.

Привлечение международного финансирования и изменение подходов к управлению дорожной инфраструктурой должны обеспечить Украине стабильные транспортные коридоры, необходимые для работы экономики, обороны и интеграции с Европейским Союзом.