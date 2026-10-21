Инвестиции бизнеса в энергонезависимость могут окупиться за 2,5–3 года, – Коваленко

Инвестиции украинского бизнеса в солнечные электростанции и промышленные системы накопления энергии могут окупиться за 2,5–3 года. В то же время около 30% средних и крупных компаний в Украине уже обеспечили себе энергонезависимость.

Об этом заявил CEO D.Solutions Сергей Коваленко во время конференции Forbes "Энергия бизнеса".

По словам Коваленко, солнечные электростанции и промышленные системы накопления энергии становятся для украинского бизнеса не только способом защититься от отключений электроэнергии, но и инструментом для получения дополнительного дохода.

Сейчас такие проекты могут окупиться за 2,5–3 года, хотя раньше стандартным сроком окупаемости инвестиций в энергетику считали 10–12 лет.

По оценкам D.Solutions, около 30% средних и крупных украинских компаний уже обеспечили себе энергонезависимость. Еще примерно треть сделала первые шаги в этом направлении, тогда как остальные только выбирают подходящие решения.

Коваленко отметил, что бизнес постепенно переходит от использования генераторов для обеспечения резервного питания к комплексным энергетическим решениям, которые позволяют снижать расходы на электроэнергию в течение всего года.

"Мы как поставщик переходим от продажи электроэнергии к модели Energy-as-a-Service. Мы поставляем бизнесу электроэнергию, на основе данных о потреблении можем спроектировать собственную генерацию, профинансировать ее установку, а также управлять ею для клиента. Поэтому тем, кто еще не определился, советую смотреть на энергонезависимость через призму энергоэффективности: как сократить потребление и как оптимизировать цену", – подытожил Сергей Коваленко.

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает снижать расходы на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.