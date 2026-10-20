"Главная задача – удержать людей, чтобы возобновить производство": в "Метинвесте" назвали ключевой вызов для металлургии

Украинская металлургия столкнулась одновременно с несколькими серьезными вызовами, главными из которых являются не только восстановление производства после российских атак, но и сохранение коллективов. После остановки предприятий из-за обстрелов, проблем с портами и ограничений ЕС главным вызовом становится удержание квалифицированных работников, без которых восстановить отрасль будет невозможно, рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест" Олег Давиденко в ходе "Диалогов с NV. Бизнес и новые вызовы".

По его словам, горно-металлургическая отрасль оказалась под одновременным давлением трех факторов: российских обстрелов, блокады черноморских портов и торговых ограничений Евросоюза.

После атак производство на обоих украинских металлургических предприятиях "Метинвеста" остановилось. Два из четырех горно-обогатительных комбинатов простаивают, еще два загружены менее чем на 50%.

В таких условиях, отмечает Давиденко, главной проблемой становится не столько поиск средств на ремонт, сколько сохранение профессиональных команд.

"Найти средства и восстановить оборудование рано или поздно возможно. Гораздо сложнее будет найти квалифицированных специалистов. Если наступит момент, когда у нас будут стены, оборудование и деньги, но не будет людей, чтобы возобновить производство, – это будет катастрофа", – сказал он.

По словам Давиденко, даже после остановки производства компания продолжает выплачивать зарплаты и привлекает работников к другим работам – разборке завалов, оценке повреждений и подготовке к восстановлению предприятий.

Он подчеркнул, что компания не рассматривает нынешнюю ситуацию как простую консервацию. "Мы не говорим о простое или консервации производства. Мы говорим о восстановлении. Мы не знаем, когда и как это произойдет, но уже сегодня привлекаем каждого работника к оценке повреждений и планированию восстановления", – говорит Давиденко.

Потеря кадров, по его словам, будет иметь последствия далеко за пределами самой металлургии, ведь одно рабочее место в ГМК создает еще до восьми рабочих мест в смежных отраслях.

Сейчас в "Метинвесте" работают почти 40 тыс. человек, еще около 8,5 тыс. сотрудников служат в Силах обороны Украины. Поэтому массовая потеря кадров в металлургии может привести к росту безработицы, трудовой миграции и потере специалистов, которых после войны будет сложно вернуть.

Отдельным направлением для компании остается возвращение ветеранов к гражданской работе. "Метинвест" развивает программы адаптации, готовит руководителей и коллективы к работе с ветеранами и поддерживает связь с мобилизованными сотрудниками и их семьями.

Давиденко подчеркнул, что подготовка к будущему восстановлению должна начинаться уже сейчас. "Главное правило – инвестировать. И любой инвестиционный проект должен начинаться с самого начала: с людей и их компетенций. Поэтому нужно вкладывать средства в образование и удержание специалистов", – подытожил он.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова неоднократно признавали лучшим работодателем Украины: сейчас на долю компании приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготный поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.