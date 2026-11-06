Глава НБУ встретился с послами G7 на фоне заявлений о политическом давлении

Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС" заявила, что независимость Национального банка является ключевым элементом суверенитета Украины и важна для финансовой стабильности.

"Для увольнения главы НБУ есть четкие, определенные законом основания, в Евросоюзе надеются, что их будут соблюдать", – отметила она. Матернова подтвердила журналистам "РБК-Украина", что на фоне заявлений главы НБУ Андрея Пышного о политическом давлении и попытках сместить его с должности состоялась встреча послов Большой семерки в Украине с ним для обсуждения этого вопроса.

"Я считаю, что независимость Национального банка является одним из ключевых элементов не только монетарного суверенитета Украины, но и суверенитета как такового. Так же, как и многих других независимых институтов. Независимость Национального банка чрезвычайно важна прежде всего для финансовой стабильности", – заявила Матернова.

Она констатировала, что за последние пять лет российской агрессии не было примеров финансовой нестабильности и паники среди вкладчиков, а банки закрываются только в случае отсутствия электроснабжения, а не из-за системных проблем.

"Поэтому я считаю, что и министр, и его команда в Министерстве финансов, и правительство, глава Национального банка и его команда действительно проделали достойную работу. Мы постоянно поддерживаем связь с обеими сторонами, поскольку ЕС является крупнейшим донором и крупнейшим партнером. В частности, по вопросам регулирования финансовой системы", – добавила глава представительства ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что не подавал заявление об отставке и продолжает исполнять свои обязанности. Он также подчеркнул, что не намерен оставлять должность под политическим давлением. Заявление прозвучало на фоне сообщений о якобы ожидаемом рассмотрении депутатами Верховной Рады вопроса о его увольнении.