Газ для украинских потребителей остался вдвое дешевле, чем ресурс на экспорт – АГКУ

После открытия контролируемого экспорта газ на внутреннем нерегулируемом рынке продолжал торговаться примерно вдвое дешевле, чем ресурс, который продавали за границу.

Об этом сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

В октябре газ на внутреннем рынке с поставкой в следующем месяце стоил около 19 500 грн за тысячу кубометров без НДС, тогда как средневзвешенная цена экспортных продаж составляла 42 298 грн. В ноябре соответствующие показатели составляли около 21 600 грн и 40 249 грн.

"Таким образом, цены внутри страны для украинских потребителей были в среднем в два раза ниже", – подчеркнули в АГКУ.

При этом украинский газ на экспорт продавался в среднем примерно на 10% дешевле средневзвешенной цены фьючерсных контрактов на нидерландском хабе TTF.

В Ассоциации считают, что активность торгов свидетельствует об интересе европейских трейдеров к украинскому ресурсу.

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний Украины сообщали, что экспорт 83 млн кубометров газа обеспечит более 800 млн грн рентных платежей, из которых более 600 млн грн – дополнительные начисления именно благодаря экспорту.