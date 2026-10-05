Forbes подсчитал, сколько потеряет экономика Украины из-за остановки металлургии

Российские атаки практически остановили украинскую металлургию: около 90 % производства стали не работает, а в худшем случае потери для экономики могут составить 6,5–7 % ВВП. Ключевыми условиями для восстановления отрасли остаются безопасность, сохранность работников и стабильная логистика.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

С начала 2026 года Россия не менее 30 раз атаковала ключевые предприятия ГМК. Семь доменных печей были повреждены или разрушены, 18 работников погибли. "Сейчас мы не выплавляем ни стали, ни чугуна", – сказал в комментарии изданию президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Руководитель офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз отметил, что в сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. "Ситуация в металлургии катастрофическая. Мы можем планировать работу лишь на месяц вперед", – сказал он.

В 2025 году ГМК обеспечила $6,2 млрд экспорта и 5,5% ВВП Украины. В этом году, по оценке Forbes, в худшем сценарии негативный эффект для экономики может составить 6,5–7% ВВП – ведь кризис в металлургии отразится и на ряде смежных отраслей.

По словам Каленкова, одно рабочее место в ГМК создает 7,5–8 рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому последствия остановки распространяются на транспорт, энергетику, машиностроение, ремонтные компании и логистику.

Отдельный риск – падение экспорта железной руды: альтернативные морю маршруты позволяют вывозить лишь до половины прежних объемов. "Потеря экспорта руды – это потеря $1 млрд валютной выручки в год – только по руде", – отметил изданию генеральный директор Metals Consulting International Александр Сирик.

Остановка заводов уже сказывается и на городах. В 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил 8,5 млрд грн налогов и сборов, из них 2,6 млрд грн – в местные бюджеты. Предприятия "Метинвеста" в Запорожье за первое полугодие 2026 года уплатили почти 1,6 млрд грн. Поэтому сейчас речь идет также о социальных угрозах – ведь городской бюджет лишится возможности финансировать часть услуг, например бесплатный проезд.

В целом, по оценке "Укрметаллургпрома", остановка ГМК может стоить Украине $5–7 млрд валютной выручки и не менее 30–40 млрд грн бюджетных поступлений. Поэтому главный вопрос сейчас – не только ремонт заводов, но и сохранение людей и производственных мощностей.

"Пока не будет какого-то понимания относительно безопасности, будет трудно говорить о возобновлении производства", – сказал Каленков.

Сейчас компания АМКР ведет переговоры с Офисом президента о выходе из кризиса. Среди ключевых вопросов – безопасность работников, дальнейший формат работы предприятия, возможный простой или увольнение персонала, а также налоговые вопросы. В то же время украинские, европейские и глобальные профсоюзы призывают не увольнять работников АМКР, а перевести их на оплачиваемый простой. Ведь после российских атак сохранение квалифицированного персонала необходимо для дальнейшего восстановления предприятия, говорится в обращениях IndustriALL и IndustriAll Europe.