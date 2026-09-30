Финансовый клиринг и пересмотр статуса защищенных потребителей должны стабилизировать балансирующий рынок — Прокип

Многомиллиардные долги на балансирующем рынке продолжают накапливаться из-за потребителей, которых нельзя отключить даже за неуплату. В результате электроэнергия потребляется, но деньги за нее не поступают, а долг продолжает распространяться по всему энергорынку.

Об этом заявил руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокип.

По его словам, такая система вымывает деньги из энергетических компаний и создает кризис ликвидности. Из-за этого компаниям сложнее не только производить текущие расчеты, но и привлекать средства в новые накопители энергии и маневренную генерацию, которые необходимы для балансирования энергосистемы.

"Наличие потребителей, защищенных от отключений, порождает многомиллиардные долги на балансирующем рынке. Этот кризис ликвидности фактически делает невозможным привлечение инвестиций в критически необходимые системы накопления энергии и высокоманевренные мощности", — отметил Прокип.

По его мнению, проблему невозможно решить лишь повышением тарифов или перекладыванием расходов на других участников рынка. Необходимо погасить уже накопленные взаимные долги и одновременно перекрыть механизм появления новой задолженности.

"Решение долгового кризиса на балансирующем рынке требует немедленного проведения финансового клиринга между участниками и кардинального аудита перечня защищенных потребителей для предотвращения появления новых просрочек по платежам", – подчеркнул эксперт.

Он предложил погасить "зацикленные" долги посредством клиринга с целевым траншем, а также пересмотреть перечень потребителей, которых нельзя отключать. Это должно позволить не только устранить старые долги, но и не допустить появления новых.

Ранее экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", основатель компании "Эней" Андрей Коболев назвал долги на балансирующем рынке одной из ключевых проблем для развития систем накопления энергии.