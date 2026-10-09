Дурили украинцев, которые делали паспорта, а деньги скрывали в ЕС: Украина возместила 700 тыс. евро

Украина возместила 700 тыс. евро по "делу Полиграфкомбината "Украина" – о коррупционной схеме связанной с печатью украинских паспортов. Это стало возможным после того, как еще один из фигурантов признал вину и согласился возместить нанесенный ущерб.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что средства удалось вернуть из Франции.

Что известно о возвращенных деньгах

Средства были арестованы на счетах французских банковских учреждений. После того как он заключил соглашение с украинской юстицией, французские правоохранительные органы сняли арест и перечислили их на счет госпредприятия.

Операция проходила в рамках совместной следственной группы (JIT), в которую, помимо украинских правоохранителей, также вошли правоохранители Франции и Эстонии.

Таким образом, Украина уже вернула 4,5 млн евро. Ранее удалось конфисковать:

450 тыс. евро (июнь 2026 года);

(июнь 2026 года); 3,37 млн евро у французской компании SURYS (октябрь 2025 г.).

Что предшествовало

Ранее НАБУ завершило расследование дела о коррупции при изготовлении загранпаспортов и ID-карт, в рамках которого подозрение было предъявлено 5 лицам. Главный фигурант – экс-глава Минздрава Максим Степанов, ранее возглавлявший ГП "Полиграфкомбинат "Украина"", а сама схема действовала по нескольким направлениям:

в 2013 году Степанов через подставную эстонскую компанию-прокладку закупал голограммы у французского производителя и перепродавал их "Полиграфкомбинату" с наценкой в 4–6 раз . Сумма убытков составила около 500 млн грн;

для легализации средств Степанов запатентовал право на дизайн защитных элементов на эстонскую фирму. Даже после смены руководства предприятие продолжало выплачивать роялти, которые закладывались в стоимость документов для граждан;

в 2018–2021 годах эстонская фирма получила около 7 млн евро роялти. Деньги выводились через офшоры, а часть ($124,79 тыс.) перечислили дочери Степанова.

Схема была окончательно ликвидирована в начале 2022 года после изменения правительством технических требований к дизайну документов и отмены прав эстонской компании на государственную символику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили руководителей двух подразделений Госпродпотребслужбы во Львовской области в продаже удостоверений тракториста-машиниста. Схема заключалась в незаконной выдаче документов под видом платного обучения.