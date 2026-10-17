До 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста задолженности на балансирующем рынке

Задолженность перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке уже превысила 45 млрд грн, причем большую часть этой суммы будет крайне сложно взыскать.

Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, проблема годами накапливается из-за потребителей, которые не платят за электроэнергию, но которых по разным причинам невозможно отключить. В результате электроэнергия фактически произведена и потреблена, однако деньги за нее не поступают в "Укрэнерго", а компания, в свою очередь, не может полностью рассчитаться с производителями.

"Перед НЭК "Укрэнерго" задолженность достигла уже более 45 миллиардов гривен, и это в основном такой микс проблемных потребителей – где-то процентов, по моим оценкам, я могу ошибаться и хотел бы ошибаться, но добрых 80 с лишним процентов являются проблемными, а, значит, вероятность их взыскания крайне низка", – сказал Бойко.

Он отметил, что зимой долги на балансирующем рынке росли до 1 млрд грн в месяц, летом – на 400–600 млн грн. Для сокращения новых просрочек правительство уже изменило механизм распределения средств для теплокоммунэнерго: дополнительные 5% их поступлений направляются в "Укрэнерго" на погашение долгов на балансирующем рынке. Также вводится механизм спецсчетов для отдельных защищенных потребителей.

"Правительством принят ряд решений, которые должны улучшить уровень расчетов, а в идеале – я не верю в полную остановку, но я ожидаю, что темпы роста задолженности должны снизиться на порядок: в зимние месяцы они на сегодняшний день достигали миллиарда, а в летние месяцы – 400–600 миллионов гривен в месяц", – подчеркнул Бойко.

По его словам, остановка стремительного накопления новых долгов может открыть путь к договоренностям с европейскими партнерами о грантово-кредитной поддержке для погашения задолженности "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. Это позволило бы генерации получить средства за уже произведенную электроэнергию и направить их на текущую работу и восстановление.

Ранее вице-президент Energy Club Максим Немчинов заявлял, что проблему долгов на балансирующем рынке невозможно решить, пока часть потребителей может не платить за электроэнергию и при этом оставаться подключенной. Среди таких потребителей он называл водоканалы и другие предприятия, которые из-за статуса критической инфраструктуры, технических или военных обстоятельств не всегда можно отключить.