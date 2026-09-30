"Дыру" в бюджете Украины можно закрыть замороженными российскими миллиардами: раскрыто предложение для ЕС

На фоне затягивания войны и постоянных российских атак Украина предлагает Евросоюзу единственное практичное и справедливое решение для покрытия военно-финансового дефицита – полное использование замороженных суверенных активов России. Только

Как сообщает Euronews, об этом, выступая в Брюсселе перед международными донорами и на панели Центра европейской политики (EPC), заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он призвал европейских политиков проявить смелость и наконец перейти от дискуссий к решительным действиям.

Замороженные активы РФ как ключ к выживанию

Европейский Союз в настоящее время удерживает 210 млрд евро заблокированных средств Центрального банка РФ, большая часть которых аккумулирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Марченко назвал их привлечение или конфискацию не только вопросом финансовой устойчивости, но и обеспечением непосредственной ответственности Москвы за развязанную агрессию.

Украинская сторона готова разработать централизованную и юридически безупречную схему, осознавая политическую деликатность вопроса. В частности, обсуждается идея перевода активов из Euroclear под управление специального хранителя, подчиненного ЕС, что позволит полностью снять юридические и финансовые риски с Бельгии.

"Нам нужно, чтобы наши друзья, наши европейские политики, проявили достаточную смелость и предприняли решительные шаги. Война затягивается и становится все тяжелее, и нам необходимо найти решение по поводу замороженных российских активов или найти другие средства для выживания", – заявил Сергей Марченко.

Почему без российских денег не обойтись

Потребность в передаче российских средств является критической, ведь при отсутствии новых гарантий от союзников финансовая дыра Украины достигнет $78 млрд. Этот дефицит состоит из двух частей:

32,6 млрд долларов непокрытой гражданской помощи (из необходимых 52,6 млрд долларов партнеры пока гарантировали лишь 20 млрд долларов);

непокрытой гражданской помощи (из необходимых 52,6 млрд долларов партнеры пока гарантировали лишь 20 млрд долларов); $45 млрд оборонных расходов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже активно обсуждают механизм вывода замороженных активов РФ из-под юрисдикции отдельных государств и аккумулирования их в специальном инструменте. Некоторые страны и члены Европарламента уже поддержали эту идею.