D.Solutions предлагает бизнесу установку солнечных электростанций без собственных инвестиций

Срок договора может составлять до 10 лет.

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, предлагает предприятиям финансирование солнечных электростанций без начальных инвестиций, а также систем накопления энергии с авансовым взносом от 20%.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по модели PPA компания полностью финансирует установку солнечной электростанции на объекте предприятия. Бизнес платит только за произведенную электроэнергию, стоимость которой с учетом тарифов может быть на 25% ниже рыночной. Экономию предприятие получает уже с первого месяца работы станции.

При этом D.Solutions берет на себя обслуживание оборудования, круглосуточный мониторинг и риски, связанные с погодными условиями и поломками. Срок договора может составлять до 10 лет, после чего солнечная электростанция переходит в собственность предприятия.

Для установки систем накопления энергии компания предлагает модель ЭСКО, по которой финансирует до 80% стоимости оборудования. Первоначальный взнос бизнеса составляет от 20%, а срок договора начинается от 6 лет. Использование накопителей позволяет предприятиям экономить, заряжая батареи в часы дешевой электроэнергии и используя ее в периоды высоких цен.

В D.Solutions подчеркнули, что условия финансирования и параметры оборудования определяются индивидуально в соответствии с потребностями предприятия. Такие решения позволяют бизнесу сокращать расходы на электроэнергию и уменьшать зависимость от колебаний рыночных цен.

Ранее YASNO Power расширил функциональность системы управления энергооборудованием для бизнеса. Теперь клиенты могут видеть прогноз работы своих энергоустановок, а также почасовые цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в одном интерфейсе.