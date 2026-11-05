Почему правительство задерживает платежи громадам: эксперт назвал три причины

Государственное казначейство задерживает проведение платежей местных бюджетов из-за нехватки средств на счетах. Ситуацию усложняет замедление поступления международной помощи, часть которой зависит от выполнения Украиной обязательств по реформам евроинтеграции.

Нынешние задержки уже вышли за рамки обычных технических проблем с проведением платежей. Вместе с тем говорить о полномасштабном кризисе государственных финансов пока преждевременно: сейчас речь идет об остром, но временном дефиците средств на счетах Казначейства.

Об этом заявил эксперт Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий.

Что вызвало задержки казначейских платежей

Эксперт выделил три основных фактора, которые привели к проблемам с финансированием:

- значительный объем бюджетных расходов, прежде всего на оборону;

- сокращение налоговых поступлений вследствие российских ударов по украинским предприятиям;

- несвоевременное поступление части международного финансирования из-за невыполнения необходимых реформ.

Слуцкий также обратил внимание, что утверждение определенных расходов в государственном бюджете не гарантирует наличия соответствующих средств на казначейских счетах в конкретный момент.

Платежи проводят в соответствии с очередностью, определенной постановлением Кабинета министров №590. Сначала финансируют нужды армии, выплату зарплат и социальных пособий. Капитальные ремонты и строительные работы могут отложить до появления необходимых финансовых ресурсов.

Наиболее ощутимо такие ограничения сказываются на громадах, которые реализуют большое количество инфраструктурных проектов, объясняет эксперт.

Почему задерживается международное финансирование

Среди основных причин нехватки средств Слуцкий отдельно выделяет задержки международной помощи. Часть внешнего финансирования напрямую зависит от того, насколько Украина выполняет взятые на себя обязательства перед партнерами, в частности по проведению реформ, необходимых для евроинтеграции.

"Не все реформы, с которыми связано финансирование, хотят поддерживать, поскольку некоторые из них сложные и непопулярные. Например, до сих пор не принята Антикоррупционная стратегия на 2026-2030 годы (законопроект №15230-д), хотя это один из шагов для Ukraine Facility", – отмечает Слуцкий.

Ukraine Facility – это многолетняя программа финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

По словам эксперта, задержки с выполнением необходимых условий могут отсрочить поступление международных средств. Из-за этого правительству приходится пересматривать график бюджетных расходов и откладывать часть платежей. В частности, значительный объем капитальных расходов, накопленных в течение первых девяти месяцев года, перенесли на декабрь.

Это создает дополнительные трудности для громад и государственных учреждений, которым в конце года предстоит выполнить большой объем запланированных работ в значительно более сжатые сроки.

Какие риски возникают из-за задержек

Проблемы с проведением казначейских платежей сказываются не только на местных бюджетах, но и на предприятиях, выполняющих заказы для громад, объяснил Слуцкий.

Подрядчики могут долго не получать деньги за уже выполненные работы, хотя при этом должны рассчитываться с работниками и покрывать другие текущие расходы.

Сложнее всего в таких условиях малому бизнесу, поскольку задержки платежей приводят к сокращению его оборотных средств. В дальнейшем предприятия могут учитывать эти риски при формировании стоимости услуг. В результате ремонт и другие работы для бюджетных учреждений могут обходиться дороже.

Кроме того, задержки государственного финансирования уже создают проблемы для отдельных программ поддержки предпринимателей и жилищного кредитования.

Еще один риск связан с переносом значительной части капитальных расходов на декабрь. Из-за ограниченных сроков часть работ, запланированных на этот год, могут не успеть завершить до его конца.

Отдельную обеспокоенность вызывает финансирование государственного бюджета в 2027 году. По оценке Министерства финансов, в следующем году Украине понадобится 52,5 млрд долларов внешней помощи. По состоянию на октябрь 32,6 млрд долларов из этой суммы еще не были обеспечены.

Если этот дефицит не удастся покрыть, дополнительные ограничения могут снова коснуться местных бюджетов, ремонтных работ и строительства.

Как можно стабилизировать финансирование

По мнению эксперта Центра экономической стратегии, снизить нагрузку на государственный бюджет поможет своевременное получение международной помощи. Для этого Украина должна выполнять обязательства перед партнерами, от которых зависит предоставление соответствующего финансирования.

"То есть избежать сложных решений не получается. Их либо принимают вовремя и получают связанное с ними финансирование, либо откладывают, а потом ищут деньги на уже запланированные расходы. Второй путь – это перераспределение менее приоритетных гражданских расходов. Но возможности такого перераспределения не безграничны", – резюмирует Слуцкий.

В то же время 20 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о возобновлении части бюджетных расходов. В первую очередь это касалось финансирования планов устойчивости.

Глава правительства заявил, что Кабмин выполнил все взятые на себя обязательства, а Верховная Рада приняла часть законов, необходимых для получения международной помощи. По словам Корецкого, все платежи, которые ранее отложили, должны провести постепенно – "шаг за шагом".