Блог | Почему слабеет гривня и чего ожидать в 2027 году

В последние месяцы валютный рынок Украины находится в центре общественного внимания. Курс доллара обновляет исторические максимумы, гривна постепенно слабеет, а вопрос о том, сколько будет стоить доллар в конце года и в 2027-м, все чаще звучит в СМИ, деловой среде и бытовых разговорах.

Обеспокоенность людей понятна. Для украинцев валютный курс – это не просто экономический показатель. Это вопрос покупательной способности, сбережений, цен на импортные товары, топливо и общей экономической стабильности.

Но, анализируя ситуацию, важно отделять эмоции от экономических фактов. Ослабление гривны происходит не в вакууме. Оно является результатом одновременного влияния глобальных валютных тенденций, военных рисков, значительного спроса на импорт, бюджетных расходов и особенностей функционирования украинской экономики в условиях полномасштабной войны.

Да, гривна находится под ощутимым давлением, но это не означает потери контроля над валютным рынком. Давайте разберемся по сути происходящего.

1. Действительно ли гривна слабеет значительно быстрее валют соседних стран?

Начнем с международного сравнения.

С начала 2026 года до конца октября официальный курс гривны к доллару изменился примерно на 7–7,5%. Это заметное ослабление, которое, безусловно, заслуживает внимания.

Однако интересно посмотреть, что происходило с валютами других стран региона.

Согласно рыночным котировкам, за аналогичный период доллар также подорожал примерно на 6% к чешской кроне. Польский злотый и румынский лей продемонстрировали еще большее ослабление к американской валюте – около 9–10%. Такие же тенденции можно было увидеть и у многих других валют.

Это важный момент. Глобальные валютные тенденции влияют не только на Украину. Изменение стоимости доллара, ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США, международные потоки капитала и геополитическая неопределенность отражаются на курсах многих национальных валют.

В то же время было бы неправильно утверждать, что ситуация в Украине полностью аналогична ситуации в странах Центральной Европы.

Украина ведет полномасштабную войну. У нас разрушенная инфраструктура, значительные потребности в импорте энергоресурсов, оборудования и оборонной продукции, существенный дефицит внешней торговли и зависимость бюджета от международного финансирования.

Поэтому у международного сравнения две цели: с одной стороны, показать, что доллар укреплялся и по отношению к другим валютам, а с другой – не преуменьшать специфические риски украинской экономики.

И еще один принципиальный нюанс: курс доллара – лишь один из показателей. Чтобы оценить реальную конкурентоспособность экономики, необходимо также учитывать инфляцию в Украине и странах-партнерах, структуру торговли и динамику реального эффективного обменного курса.

2. Почему возникло давление на гривню?

На валютный рынок Украины одновременно влияют несколько факторов.

Первый – значительный спрос на иностранную валюту со стороны государства и частного сектора.

У Украины структурный дефицит внешней торговли. Мы импортируем значительно больше товаров, чем экспортируем. Это обусловлено как потребностями экономики, так и войной.

Особенно велики потребности в энергоресурсах, оборудовании, транспорте, комплектующих и продукции для оборонного сектора.

Отдельно нужно учитывать бюджетный фактор. В конце года государственные расходы традиционно растут. Значительная часть этих средств направляется на нужды сектора безопасности и обороны, а получатели бюджетного финансирования закупают товары и услуги, в том числе за рубежом.

Это формирует дополнительный спрос на валюту.

Второй – недостаточное предложение валюты со стороны экспортеров.

Война негативно влияет на производственные возможности предприятий, логистику и экспортную инфраструктуру.

Обстрелы промышленных объектов, проблемы с портами, транспортными путями и энергоснабжением ограничивают возможности украинских компаний производить и экспортировать продукцию.

Соответственно, валютные поступления от экспорта не всегда растут темпами, которые могли бы компенсировать увеличение импортного спроса.

Третий – сезонность и поведение населения.

В сентябре и октябре наблюдалось увеличение чистого спроса населения на наличную валюту.

Среднедневной чистый спрос в октябре составлял около 38 млн долларов по сравнению с 34 млн долларов в сентябре.

В то же время важно понимать структуру этого роста: он происходил преимущественно из-за сокращения предложения валюты, а не из-за резкого увеличения ее покупки населением.

В безналичном сегменте чистый спрос населения также остается положительным, но его объемы сравнительно невелики.

Четвертый – международные цены на энергоносители и внешние шоки.

Рост мировых цен на энергоносители увеличивает стоимость импорта и создает дополнительный спрос на иностранную валюту.

Для страны с большими энергетическими потребностями, которая одновременно находится в состоянии войны, этот фактор имеет особое значение.

Итак, нынешнее давление на валюту – это не следствие одной ошибки или одного решения. Это совокупность факторов, которые одновременно влияют на спрос и предложение валюты.

3. Почему НБУ продает более миллиарда долларов в неделю?

Это, пожалуй, один из самых частых вопросов, которые мне задают во время телеэфиров.

На первый взгляд, крупные валютные интервенции могут создавать впечатление, что Национальный банк просто расходует резервы, пытаясь удержать курс.

Но механизм функционирования украинского валютного рынка несколько сложнее.

Национальный банк в значительной степени выполняет посредническую функцию между государственным и частным секторами.

Как это работает?

Международные партнеры предоставляют Украине финансовую помощь в иностранной валюте. Правительство продает часть этой валюты Национальному банку и получает гривны для финансирования бюджетных расходов. Бюджетные средства поступают предприятиям, военнослужащим, работникам бюджетной сферы и другим получателям. Часть получателей этих средств формирует спрос на иностранную валюту, в частности для приобретения импортной продукции. Национальный банк продает валюту на рынке, удовлетворяя этот спрос.

Таким образом, НБУ перераспределяет валютные ресурсы, поступающие преимущественно через государственный сектор, для покрытия потребностей частного сектора.

Именно поэтому крупные валютные интервенции нельзя автоматически трактовать как признак истощения резервов.

Чем больше объемы международной помощи и бюджетных расходов, тем больше могут быть объемы конвертации и последующих валютных интервенций.

Конечно, это не означает, что объемы продажи валюты не имеют значения. Важно оценивать их в соотношении с поступлениями международной помощи, состоянием резервов, экспортными поступлениями и перспективами внешнего финансирования.

И здесь есть принципиальная разница между Украиной и страной, которая финансирует дефицит валюты исключительно за счет собственных резервов.

Украина получает значительные объемы международной поддержки. Соответственно, интервенции НБУ являются частью общего механизма финансирования военной экономики.

Однако у этой модели есть одна важная предпосылка – международная помощь должна поступать своевременно и в прогнозируемых объемах.

4. Достаточно ли у Украины валютных резервов?

По состоянию на 1 октября 2026 года международные резервы Украины составляли около 47,1 млрд долларов.

Это значительный ресурс, хотя в последние месяцы резервы испытывали давление из-за больших объемов валютных интервенций и задержек с поступлением международного финансирования.

Важно, что Национальный банк не просто констатирует наличие резервов, а оценивает их достаточность с учетом будущих потребностей страны.

Согласно обновленному прогнозу НБУ от 29 октября, международные резервы могут составить 62,8 млрд долларов в конце 2026 года и 62,1 млрд долларов в конце 2027-го.

Это ниже предыдущих прогнозных оценок. Причина – прежде всего меньшие, чем ожидалось, поступления внешнего финансирования в третьем квартале и более высокое давление на валютном рынке.

Но принципиально важно другое: прогноз предусматривает сохранение значительного уровня резервов благодаря ожидаемой международной поддержке.

По оценкам НБУ, в 2027 году Украина может получить около 89 млрд долларов внешнего финансирования, включая бюджетную и оборонную составляющие соответствующих программ поддержки.

Эти средства имеют критическое значение не только для финансирования бюджета, но и для макрофинансовой стабильности страны.

Поэтому стабильность международной помощи – один из ключевых факторов устойчивости гривны в ближайшие годы.

5. Нужно ли бояться дальнейшего ослабления гривны?

На мой взгляд, нужно разделять два вопроса: возможны ли дальнейшие колебания курса и есть ли основания ожидать неконтролируемой девальвации.

Первое – безусловно. Украинский валютный рынок работает в условиях войны, значительных внешних дисбалансов и высокой неопределенности. Поэтому колебания курса являются естественной реакцией на изменение спроса и предложения.

Второе – совсем другая история.

Национальный банк придерживается режима управляемой гибкости обменного курса. Это означает, что курс не зафиксирован жестко, но НБУ присутствует на рынке и проводит интервенции, чтобы сглаживать чрезмерные колебания.

И это принципиальное отличие от классической фиксации курса.

В режиме управляемой гибкости гривна может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от рыночной ситуации.

В то же время задача Национального банка – не допустить дестабилизации валютного рынка и закрепления девальвационных ожиданий, которые могут дополнительно раскручивать инфляцию.

Здесь важно вспомнить и решение НБУ от 29 октября 2026 года: учетную ставку повысили до 16,5%.

Это решение, среди прочего, направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и сдерживание инфляционных ожиданий.

Для экономики важно, чтобы у граждан и бизнеса были стимулы хранить часть своих сбережений в гривне, а не переводить их в валюту из-за опасений по поводу будущего курса.

Именно поэтому монетарная политика, валютная политика и доверие к национальной валюте тесно связаны между собой.

6. Что будет с курсом до конца 2026-го и в 2027 году?

Это вопрос, ответ на который сегодня хотят услышать практически все.

Сразу отмечу: Национальный банк не публикует целевой прогноз обменного курса. В режиме управляемой гибкости курс определяется рыночными факторами, а не заранее установленной цифрой.

Правительство в бюджетных расчетах предусматривает среднегодовой курс 44,4 грн за доллар в 2026 году и 47,1 грн в 2027 году. Расчетный показатель на конец 2027 года составляет 48,3 грн за доллар.

Однако важно понимать: курс, заложенный в бюджет, – это техническое макроэкономическое предположение для расчета доходов и расходов. Это не обещание государства, не прогноз НБУ и тем более не ориентир, к которому обязательно должен прийти рынок.

На мой взгляд, в ближайшие месяцы на валютный рынок сильнее всего будут влиять пять факторов:

своевременность и достаточность международной финансовой помощи;

объемы бюджетных расходов, прежде всего на оборону;

динамика экспорта и возможности восстановления логистики;

мировые цены на энергоносители;

привлекательность гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа.

Если международная поддержка будет поступать в запланированных объемах, а экспортные поступления будут постепенно восстанавливаться, это создаст предпосылки для сохранения устойчивости валютного рынка.

Если же финансирование будет задерживаться, военные риски будут усиливаться, а потребности в импорте будут расти, давление на гривну будет сильнее.

Поэтому я бы не советовал воспринимать какую-либо конкретную цифру курса на конец года или на 2027-й как гарантированный результат.

Валютный курс – это прежде всего результат экономических процессов, а не самостоятельная цель экономической политики.

7. Что на самом деле будет определять будущее гривны?

В долгосрочной перспективе курс национальной валюты нельзя обеспечить одними лишь валютными интервенциями или высокой учетной ставкой.

Стабильная гривна – это результат сильной экономики.

Нам необходимо постепенно менять структуру украинской экономики: увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать перерабатывающую промышленность, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, энергетику, технологический сектор и экспорт услуг.

Нам нужны новые производства, инвестиции, рабочие места, производительность труда и конкурентоспособный экспорт.

Не менее важная задача – возвращение частного капитала в Украину. Для этого необходимы защита прав собственности, предсказуемая регуляторная среда, эффективная судебная система, доступное финансирование и понятные правила ведения бизнеса.

Международная помощь сегодня критически важна для поддержания макрофинансовой стабильности. Но стратегически Украина должна двигаться к модели, в которой все большую роль в формировании валютных поступлений будут играть собственный экспорт, частные инвестиции и продуктивная экономическая деятельность.

В конечном счете сильная национальная валюта не создается административным решением. Она отражает доверие к экономике, ее производительность, конкурентоспособность и способность страны зарабатывать валюту.

Поэтому сегодня наша задача – не просто обсуждать, сколько будет стоить доллар в конце года. Наша задача – создать экономические предпосылки, при которых у Украины будет больше собственных валютных поступлений, ниже структурная зависимость от импорта и значительно выше финансовая устойчивость.

Именно на это должна быть направлена экономическая политика государства.