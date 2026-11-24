Частичный экспорт газа принесет государству более 800 млн грн ренты – АГКУ

Продажа 83 млн кубометров украинского газа за рубеж обеспечит более 800 млн грн рентных платежей. Из этой суммы более 600 млн грн составят именно дополнительные начисления, связанные с экспортом.

Об этом сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

По правилам налогообложения, добывающие компании, которые продают газ за рубеж, должны доплачивать ренту за экспортированные объемы с привязкой к европейским ценам.

"Таким образом, общая сумма уплаченной ренты за 83 млн кубометров газа, который будет поставлен в течение ноября-декабря 2026 года, составит более 800 млн грн, из которых более 600 млн грн – это дополнительные начисления ренты за экспорт", – отметили в АГКУ.

Ранее аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо отмечал, что даже максимально разрешенный объем экспорта за два месяца меньше, чем Украина потребляет за один холодный зимний день.