CEO Havas Village Наталья Морозова: за какой маркетинговый результат сегодня готов платить бизнес

Маркетинг и бизнес могут посмотреть на одну кампанию и увидеть разные результаты.

Об этом рассказывает CEO Havas Village Наталия Морозова.

Маркетинг скажет: ROAS вырос до 500%, стоимость лида снизилась на 20%, consideration прибавил пять процентных пунктов. CEO или CFO задаст другой вопрос: и что именно это изменило для бизнеса?

Сколько дополнительной выручки мы получили? Какую маржу она принесла? Привлекли ли мы новых клиентов? Увеличилась ли их ценность для компании? Когда результат станет заметен в продажах – и насколько можно утверждать, что его причиной стал именно маркетинг?

Это не означает, что бизнесу нужны только продажи, а маркетинговые метрики утратили смысл. Скорее меняется стандарт доказательства.

Разные показатели находятся на разном расстоянии от финансового результата. Чем больше это расстояние, тем больше работы нужно проделать маркетингу, чтобы объяснить экономическую связь.

CEO и CFO все чаще просят этот перевод

В The CMO Survey 2026 58,8% руководителей маркетинга сообщили об усилении давления со стороны CEO с требованием доказывать ценность маркетинга, а 55,5% – со стороны CFO.

Еще интереснее то, что маркетологи делают в ответ. 86,3% усиливают отслеживание эффективности, 75% пытаются демонстрировать финансовое влияние маркетинга, 67,3% – ценность бренда и отношений с клиентами.

Это уже не дискуссия о том, должен ли маркетинг быть измеримым. Он измерим. Вопрос в другом: что именно мы измеряем и достаточно ли этого показателя для принятия бизнес-решений?

Дополнительный контекст дает Gartner. В 2026 году средний маркетинговый бюджет опрошенных компаний составляет 7,8% выручки против 7,7% годом ранее, а 56% CMO считают, что имеющегося бюджета недостаточно для реализации их стратегии. В условиях ограниченных ресурсов объяснять вклад каждой крупной инвестиции становится еще важнее.

ROAS: пять гривен выручки еще не означают пять гривен ценности

ROAS, пожалуй, один из самых удобных примеров этого разрыва.

Предположим, у кампании ROAS 500%. На каждую гривну рекламных расходов система показывает пять гривен выручки. На уровне рекламной кампании это понятный и нужный показатель.

На уровне бизнеса история только начинается.

Какова маржа этих продаж? Продавали ли мы продукт по полной цене или поддерживали результат скидками? Пришли ли новые покупатели? Были ли среди атрибутированных продаж те, которые все равно состоялись бы без рекламы?

Последний вопрос принципиален. Attribution показывает, каким рекламным контактам система приписала конверсию. Это не то же самое, что доказать причинно-следственную связь между инвестициями и дополнительной продажей.

В своем Google Modern Measurement Playbook Google прямо разделяет эти инструменты: attribution помогает распределять credit между touchpoints, incrementality experiments – оценивать причинный дополнительный эффект маркетинговой активности, а marketing mix modelling – анализировать вклад медиа наряду с другими факторами, влияющими на продажи. Сам Google подчеркивает: одного measurement tool сегодня недостаточно.

Поэтому перевод ROAS на язык бизнеса – это не отказ от него. Это следующий шаг: какую экономическую ценность принесла выручка, которую мы видим в отчете, и какую ее часть можно связать именно с нашими инвестициями?

CAC: более дешевый клиент не всегда выгоднее

Другой пример – customer acquisition cost.

Снизить CAC с $40 до $25 выглядит как безусловно хороший результат. Маркетинг действительно начал привлекать клиентов дешевле.

Однако бизнесу важно знать, каких именно клиентов.

Если покупатель, привлеченный за $25, совершает одну покупку с низкой маржой и больше не возвращается, он может быть менее выгодным, чем клиент с CAC $40, который регулярно покупает в течение двух лет.

Поэтому сам CAC почти всегда требует контекста: маржинальности, repeat rate, retention, lifetime value, срока окупаемости привлечения.

В этом и заключается разница между оптимизацией показателя и оптимизацией бизнеса.

Performance-команда может совершенно справедливо сказать: "мы снизили стоимость привлечения на 35%". Для разговора с CFO предложение должно продолжаться: как это повлияло на экономику нового клиента?

Лид – это еще не клиент

С лидами эта дистанция еще заметнее.

Представим, что кампания принесла вдвое больше заявок и снизила CPL на 30%. Обе цифры выглядят убедительно.

Однако если sales-команда получила много контактов, которые не соответствуют нужному профилю, количество сделок может вообще не измениться.

Тогда маркетинг действительно улучшил CPL, но бизнес не получил соответствующего улучшения результата.

Поэтому для компании важна не только стоимость входа в воронку, но и вся связь между маркетингом и продажами: сколько лидов оказались качественными, сколько перешли в opportunities, какая доля завершилась сделками, какую выручку и маржу они принесли.

Особенно это заметно в категориях с длинным циклом принятия решения. Между рекламным контактом и контрактом могут пройти месяцы. Требовать от маркетинга показать продажи уже завтра было бы некорректно. Но так же некорректно завершать оценку результата на количестве заявок.

Нужно понимать путь от одного к другому.

С брендом расстояние больше. Это не делает его менее ценным

Сложнее всего этот перевод становится тогда, когда маркетинг работает не с транзакцией, а с будущей вероятностью выбора.

Awareness, consideration, preference или brand equity гораздо дальше от P&L, чем конверсия в ecommerce. Поэтому и экономическую связь здесь сложнее увидеть на одной панели управления.

В то же время это не означает, что бизнес не хочет инвестировать в бренд.

Исследование WARC и WARC × ANA, The Multiplier Playbook 2026 зафиксировало показательный разрыв: 67% маркетологов считают, что C-suite их компаний признает важность бренда, однако лишь 19% говорят, что brand equity воспринимается руководством как драйвер конкретных business outcomes.

То есть вопрос не обязательно звучит как "зачем нам бренд?". Чаще он звучит так: как изменение brand equity отразится на бизнесе?

Именно здесь маркетинговой команде предстоит выполнить самый долгий перевод.

Не ограничиваться тем, что awareness вырос на пять пунктов, а объяснить гипотезу дальше: какое поведение это должно изменить; как это поведение связано с penetration, частотой покупок, consideration, pricing power или эффективностью последующей performance-коммуникации; каким методом и через какой период мы будем проверять эту связь.

Не каждый из этих эффектов можно увидеть в следующем месяце. Однако бизнесу нужно не обещание мгновенного результата, а понятная логика того, где именно должен возникнуть этот результат.

Хорошая маркетинговая метрика отвечает на свой вопрос

Здесь, на мой взгляд, есть важная граница.

Переводить маркетинг на язык бизнеса – не значит заменять все показатели одним ROI.

CTR нужен, чтобы оценивать реакцию на конкретное сообщение. CPL – чтобы контролировать эффективность привлечения заявок. CAC – чтобы видеть стоимость нового клиента. Brand consideration – чтобы понимать изменения в отношении и вероятности выбора.

Проблема начинается не тогда, когда маркетинг использует промежуточные метрики. Проблема начинается, когда промежуточная метрика становится окончательным ответом на вопрос о ценности маркетинга для компании.

Поэтому, возможно, сегодня маркетингу нужно не меньше метрик, а лучшее понимание роли каждой из них.

Если мы говорим о ROAS – что находится между ним и прибылью? Если о CAC – что происходит с клиентом после привлечения? Если о лидах – какова их конверсия в реальный pipeline? Если о бренде – за счет какого экономического механизма его укрепление создает ценность?

Чем дальше показатель от финансового результата, тем важнее становится ответ на этот вопрос: "что дальше?".

Бизнес все чаще просит маркетинг говорить на языке инвестиций: что именно изменилось, когда появится эффект и где он проявится в результатах компании. Это закономерное требование.

Но оно ставит перед маркетингом более сложный вопрос: как сделать свой вклад в бизнес измеримым и понятным – не сводя его ценность лишь к показателям, которые находятся ближе всего к транзакции?