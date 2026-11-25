Бюджет может потерять минимум 10 миллионов евро из-за низких стартовых цен на брхт – ФМУ

Металлургическая отрасль согласилась на контролируемое открытие экспорта металлолома, однако механизм распределения квоты должен одновременно защищать потребности украинских предприятий и обеспечивать максимальные поступления в бюджет.

Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Елена Колесникова, комментируя инициативу Минэкономики по запуску аукционов.

По ее словам, Минэкономики предложило ввести электронные аукционы на право экспорта лома через систему Prozorro: проект постановления уже согласован, и в ближайшее время его может рассмотреть Кабинет министров.

"Документ предусматривает, что объем квоты и стартовую цену будет определять Минэкономики. Наша же позиция заключается в том, что общая экспортная квота не должна превышать 200 тыс. тонн, иначе украинская металлургия не сможет восстановить производство. А стартовая цена за право экспорта должна составлять не менее €80 за тонну", – подчеркнула Колесникова.

Сейчас, по ее словам, обсуждается стартовая цена на уровне €27 за тонну, и эта цифра существенно занижена.

При реализации всей квоты в 200 тыс. тонн по цене €27 бюджет получит около €5,4 млн. При стартовой цене €80 поступления составят не менее €16 млн. Разница составляет €10,6 млн.

"Это существенные дополнительные поступления для государства в условиях войны", – подчеркнула Колесникова.

Она также обратила внимание на риск согласованных действий участников аукционов, из-за которых конечная цена может остаться близкой к стартовой. Именно поэтому, по мнению отрасли, стартовый уровень €80 за тонну лучше защищает финансовые интересы государства и одновременно остается приемлемым для заготовителей металлолома.

Отдельным риском Колесникова назвала возможный дефицит сырья для украинских металлургических предприятий.

"Украинские металлургические предприятия пытаются удержаться на плаву и восстановиться после значительных разрушений, тогда как их иностранные конкуренты работают в мирных условиях. Если в Украине будет не хватать металлолома, украинским заводам придется конкурировать с иностранными покупателями за сырье, необходимое для восстановления производства", – отметила она.

По ее словам, решение правительства по экспорту лома должно одновременно учитывать потребности отечественной металлургии и обеспечивать надлежащие поступления в государственный бюджет.