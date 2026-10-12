"Лом можно будет продавать, если это будет приносить доход в бюджет": "Укрметаллургпром" призвал сохранить нулевую квоту на экспорт

Восстановление украинских металлургических предприятий в значительной степени будет зависеть от того, смогут ли они закупать достаточно металлолома внутри страны, поэтому отрасль будет настаивать на продлении нулевой квоты на его экспорт. Впрочем, продажа сырья возможна, если Украина будет на этом зарабатывать: для этого нужно либо ввести экспортную пошлину в размере 180 евро/тонна во все без исключения страны, либо запустить аукционы на Prozorro, говорит президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, введение нулевой квоты дало положительный эффект: дефицит лома на внутреннем рынке исчез, а предприятия получили стабильный доступ к сырью.

В 2025 году, когда продажа еще была разрешена, экспорт лома вырос на 53%, до 448,7 тыс. тонн. Но проблема в том, что значительная часть поставок шла транзитом через страны ЕС, что позволяло не платить экспортную пошлину в размере 180 евро за тонну, отметил он.

В то же время Каленков подчеркнул, что сейчас вопрос лома особенно важен для восстановления остановленных предприятий. "Интерпайп" напрямую зависит от этого сырья, а "Запорожсталь" и "Каметсталь" изучают возможность увеличения доли лома в производстве стали и сокращения использования чугуна. На этом фоне эксперт не считает нынешнюю остановку части металлургических мощностей аргументом в пользу открытия экспорта металлолома. Наоборот – по мере того, как работа предприятий будет возобновляться, внутренний спрос на сырье будет расти.

"Весь металлолом, находящийся в Украине, может и должен быть переработан здесь, на украинских металлургических комбинатах", – уверен он.

Если экспорт все же будет возобновлен, Каленков предлагает два возможных механизма: экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну для всех направлений, включая ЕС, или продажа ограниченных квот через аукционы Prozorro.

До введения одного из этих механизмов отрасль будет настаивать на сохранении нулевой квоты. По словам Каленкова, это важно как для будущей конкурентоспособности металлургии, так и для скорости восстановления остановленных предприятий.