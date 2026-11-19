Металлолом должен продаваться только через открытые аукционы, без исключений для государственных предприятий, – Забловский

Продажа металлолома должна осуществляться исключительно через открытые электронные аукционы, а правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

Об этом заявил Андрей Забловский, комментируя инициативу Министерства экономики по открытию экспорта лома через механизм аукционов.

По его словам, любые преференции, закрытые процедуры или исключения для отдельных госкомпаний при реализации стратегического сырья разрушают конкуренцию и создают неравные условия.

"Лом должен реализовываться исключительно через открытые, прозрачные электронные аукционы по рыночным ценам для всех участников без исключений", – подчеркнул Забловский.

По его мнению, именно конкурентные торги позволяют получить максимальную рыночную цену за лоты и, соответственно, увеличить поступления в бюджет.

Отдельно он обратил внимание на проблему дефицита сырья для украинской металлургии. По его словам, неконтролируемый экспорт лома традиционно создавал риски для внутреннего рынка, поэтому экспортная пошлина должна оставаться инструментом защиты внутреннего потребления. Забловский подчеркнул, что в условиях войны этот вопрос приобретает особое значение, ведь украинские металлургические предприятия работают под обстрелами, сохраняют рабочие места и платят налоги.

Среди ключевых решений он назвал законодательную синхронизацию правил продажи лома государственными и коммунальными предприятиями через публичные торги. Также необходимо сохранить баланс между экспортом и внутренним потреблением и стимулировать развитие отечественного рынка заготовки лома.

"Прозрачные правила, одинаковые условия для всех участников и контролируемый экспорт позволят одновременно поддержать бюджет, внутренний рынок лома и будущее восстановление украинской металлургии", – подытожил эксперт.

Как известно, сейчас Минэкономики критикуют за механизм, который ведомство предлагает для начала продаж лома. В частности, в ведомстве сейчас обсуждается стартовая цена в €27 за тонну. Но если квота будет продаваться по такой цене, бюджет получит лишь €5,4 млн, а сверхприбыль трейдеров вырастет почти втрое – до €17,2 млн, подсчитали в GMK Center. В то же время при стартовой цене €80 за тонну бюджет может получить около €16 млн, а сверхприбыль экспортеров составит около €6,6 млн.