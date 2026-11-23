Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке достигли почти 39 млрд грн – медиа

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка электроэнергии за полтора года выросла вдвое и по состоянию на 30 октября 2026 года достигла 38,5 млрд грн. В то же время долги участников рынка перед самой компанией составляют 47,8 млрд грн.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на ответ "Укрэнерго" на запрос издания.

По данным компании, проблема взаимной задолженности на балансирующем рынке остается нерешенной. При этом долги перед самим системным оператором на 9,3 млрд грн превышают его обязательства перед участниками рынка.

Еще весной 2024 года "Укрэнерго" планировало полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка до конца того же года. Однако по состоянию на октябрь 2026 года задолженность не только сохранилась, но и существенно выросла.

Таким образом, несмотря на ранее озвученные планы погашения долгов, проблема неплатежей на балансирующем рынке продолжает обостряться.

Ранее эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что накопление задолженности перед производителями электроэнергии подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу планы строительства новых генерирующих мощностей в Украине.