Долги "Укренерго" на 36,7 млрд грн лишают инвесторов гарантий оплаты, – Иваницкий

Хронические долги НЭК "Укренерго" на балансирующем рынке электроэнергии остаются одним из главных барьеров для привлечения инвестиций в новую генерацию и системы накопления энергии. Из-за кризиса неплатежей инвесторы не имеют гарантий своевременной оплаты услуг, которые они будут предоставлять энергосистеме.

Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и инвестициям АО "КИЭП" Вячеслав Иваницкий.

"Хронические долги Укренерго на балансирующем рынке лишают инвестора гарантий, что ему заплатят за услуги энергосистеме. В октябре долги оператора системы передачи перед участниками рынка достигли 36,69 млрд грн", – отметил Иваницкий.

По его словам, финансовый кризис на энергорынке является одним из ключевых препятствий для развития систем накопления энергии и новых генерирующих мощностей. Война и разрушение энергетической инфраструктуры ухудшили ликвидность компаний, однако нерешенная проблема задолженности дополнительно ограничивает возможности привлечения инвестиций.

"Да, война и разрушение генерации и сетей ухудшили ликвидность компаний, но кризис неплатежей – тупик, который существенно сужает перспективы строительства генерации", – подчеркнул эксперт.

Иваницкий подчеркнул, что развитие систем накопления энергии и когенерационных установок критически важно для устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак. Распределенная сеть из тысяч децентрализованных объектов позволит снизить уязвимость энергосистемы к ударам по крупным генерирующим мощностям.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что накопление долгов на энергорынке является следствием системных проблем с рыночным ценообразованием, решение которых требует комплексных мер правительства.