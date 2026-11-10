Долги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – Цатурян

Украина не создала достаточных условий для масштабных частных инвестиций в новую децентрализованную генерацию из-за долгового кризиса на энергорынке и сохранения ручного регулирования.

Об этом заявила аналитик и руководительница по коммуникациям Ukraine Facility Platform Мария Цатурян

По ее словам, одним из главных барьеров остается долговой кризис на энергорынке, объем которого уже превышает 2 млрд евро. Для привлечения частного капитала необходимо не только погасить накопленную задолженность, но и остановить появление новых долгов и обеспечить покрытие разницы в случаях, когда тарифы устанавливаются ниже себестоимости.

"Пока долги растут, инвестор не поверит, что ему заплатят, и будет строить генерацию только для себя", – подчеркнула Цатурян.

Вторым системным барьером она назвала сохранение ручного контроля над энергорынком. Украина в рамках евроинтеграции уже взяла на себя обязательства относительно независимости НКРЭКУ, объединения рынков с ЕС и постепенного отказа от ручного регулирования цен.

"Именно эти реформы лишают государство возможности вручную распределять деньги и доступ к рынку, а значит, ослаблять систему в долгосрочной перспективе", – отметила Цатурян

По ее мнению, без решения проблемы задолженности и перехода к предсказуемым рыночным правилам у бизнеса не будет достаточных стимулов вкладывать средства в генерацию, необходимую для децентрализации энергосистемы.

Ранее ICC Ukraine повторно обратился к НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кэпы на уровне 18 000 грн/МВт·ч и постепенно приближать механизм ценообразования к принципам энергорынка ЕС. В организации отмечали, что зависимость доходности новой маневровой генерации от административных решений о ценовом пределе повышает регуляторные риски и затрудняет привлечение частного капитала.