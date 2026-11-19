Долг "Укрэнерго" перед "Центрэнерго" составляет около 1,5 млрд грн, – Исаченко

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ПАО "Центрэнерго" за работу на балансирующем рынке электроэнергии составляет около 1,5 млрд грн. Из-за несвоевременных расчетов компания вынуждена балансировать между участием в этом сегменте рынка и продажей электроэнергии по двусторонним договорам, которые обеспечивают более предсказуемые поступления.

Об этом заявил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

"Но работа на балансирующем рынке имеет смысл, только когда ее своевременно оплачивают. Задолженность Укрэнерго перед компанией за работу на балансирующем рынке составляет около 1,5 млрд грн", – отметил Исаченко.

По его словам, несмотря на проблему задолженности, участие "Центрэнерго" в балансировке энергосистемы существенно выросло. За восемь месяцев доля продаж компании на балансирующем рынке увеличилась с 1,3% до 17,2%. Это свидетельствует о том, что диспетчер все чаще привлекает мощности компании для быстрого реагирования на потребности энергосистемы.

В то же время несвоевременная оплата такой работы создает финансовые трудности для компании, которая за свой счет финансирует восстановление поврежденных энергетических объектов после новых российских атак.

"Поэтому мы соблюдаем баланс между балансирующим рынком и двусторонними договорами на бирже, которые обеспечивают предсказуемые поступления. Для компании, которая сама финансирует восстановление, а теперь и ремонт после новых ударов, это принципиально", – подчеркнул Исаченко.

Ранее директор по международному сотрудничеству и инвестициям АО "КИЭП" Вячеслав Иваницкий заявил, что хронические долги "Укренерго" на балансирующем рынке остаются одним из главных барьеров для привлечения инвестиций в новую генерацию и системы накопления энергии.