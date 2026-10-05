Бизнес призвал сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году

Представители крупного бизнеса призвали правительство сохранить в 2027 году нулевую квоту на экспорт лома черных металлов. В случае же отмены такого ограничения необходимо установить экспортную пошлину в размере 180 евро за тонну для всех направлений экспорта с учетом международных обязательств Украины.

Об этом заявили компании-члены Европейской бизнес-ассоциации. Соответствующее обращение они направили Кабинету министров и Министерству экономики.

Внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине, поддерживает занятость и налоговые поступления, а также обеспечивает сырьем производство стали и готовой металлопродукции, отмечают в ЕБА.

"Внутренняя переработка металлолома в Украине позволяет формировать добавленную стоимость, поддерживать рабочие места и налоговые поступления, а также обеспечивать сырьем производство стали и готовой металлопродукции. Использование металлолома также способствует снижению энергозатрат и выбросов CO₂ при производстве стали, что приобретает дополнительное значение в условиях применения CBAM в ЕС", – говорится в сообщении.

Как известно, дискуссия по поводу экспорта металлолома активизировалась после того, как компании-экспортеры металлолома призвали правительство пересмотреть действующие ограничения. Они даже организовали протесты у Офиса президента.

Напомним, нулевую квоту на экспорт металлолома Кабинет министров ввел с 1 января 2026 года, объясняя это необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия сырьем. Кроме того, это было необходимо для предотвращения убытков бюджета: по данным народных депутатов, украинский металлолом вывозили через ЕС в третьи страны, пользуясь преимуществами беспошлинной торговли и таким образом обходя необходимость уплаты пошлин. Из-за этого украинский бюджет потерял минимум 3 млрд грн в 2025 году. В случае открытия экспорта сумма убытков может вырасти уже до 5 млрд грн.