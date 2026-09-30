Бизнес-партнеры Коломойского и Боголюбова лишились контроля над «Бориважем»

На Одесщине компанию Сергея Фролова, бизнес-партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, лишили контроля над морским терминалом "Бориваж", который она почти две недели отказывалась возвращать законному владельцу – ООО "Агротерминал Логистик" – вопреки решению суда.

Об этом сообщает издание RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООО "Агротерминал Логистик".

Основанием стало решение Хозяйственного суда города Киева от 30 июня 2026 года по делу №910/11034/24 (910/14853/25). Суд признал недействительным договор аренды №112 от 1 августа 2024 года, по которому комплексом пользовалось ООО "Терминал "Бориваж", и обязал компанию вернуть имущество ООО "Агротерминал Логистик". 17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение, и оно вступило в законную силу. Решение опубликовано в реестре.

"Несмотря на вступление в законную силу этого судебного решения, в нарушение ст. 129-1 Конституции Украины и ст. 326 ХПК Украины, ООО "Терминал "Бориваж" добровольно имущественный комплекс его владельцу возвращать отказалось. Им и другими лицами, связанными с Сергеем Фроловым, принимались процессуальные меры, направленные на препятствование фактическому возврату имущества, что является уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 382 УК Украины", – комментирует юрист ООО "Агротерминал Логистик" Игорь Шеин.

Фролов – почетный гендиректор ООО "Терминал "Бориваж". В 2009 году именно он привлек Коломойского и Боголюбова партнерами к строительству "Бориважа", а сам терминал входил в агрохолдинг группы "Приват". Однако владельцем комплекса с 2016 года является ООО "Агротерминал Логистик".

Контроль над терминалом "Агротерминал Логистик" восстановил 29 сентября вместе с охранной компанией и Государственной службой охраны при МВД. Порядок обеспечивала более сотни правоохранителей. "Целью событий 29 сентября было не завладение чужим имуществом, а исполнение судебного решения, восстановление фактического контроля законного владельца над принадлежащим ему имуществом, обеспечение его защиты и сохранности, в том числе сельскохозяйственной продукции", – объясняет Игорь Шеин.

Работникам ООО "Терминал "Бориваж", которые находились на территории, дали время собрать вещи. "Никаких насильственных действий, а также действий, которые могли бы унижать честь или достоинство присутствующих лиц, не совершалось", – подчеркивает юрист.

В свою очередь руководство ООО "Терминал "Бориваж" заявило о так называемом "рейдерском захвате" и обратилось в полицию. Юрист напоминает, что эти заявления появились уже после признания договора аренды недействительным. "Сергей Фролов не является и не был владельцем соответствующего недвижимого имущества. Такие обращения могут восприниматься как элемент спора между сторонами и попытка препятствовать фактическому возврату законному владельцу его имущества", – говорит он. По мнению юриста, такие действия могут иметь последствия по ст. 383 УК Украины – заведомо ложное сообщение о преступлении.

Работу терминала не останавливают. Владельцы зерна могут забрать продукцию по подтверждающим документам или продолжить сотрудничество по новым договорам. Запланирована инвентаризация с независимым сюрвейером, на которой могут присутствовать владельцы продукции или их эксперты.

Отдельно суд установил, что плата за пользование терминалом была существенно ниже экономически обоснованного уровня. В дальнейшем доходы комплекса должны направляться на расчеты с кредиторами, налоги и поддержку Сил обороны Украины, "а не на вывод средств в пользу подсанкционных лиц, как это, по имеющейся информации, происходило при предыдущем руководстве", – подытоживает Игорь Шеин.