Блог | Бесплатное потребление электроэнергии неплательщиками усугубляет задолженность на балансирующем рынке – Немчинов

Проблему задолженностей на балансирующем рынке невозможно решить, пока часть потребителей может не платить за электроэнергию и при этом оставаться подключенной. Об этом заявил вице-президент Energy Club, заместитель председателя правления "Одессагаз" и бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

По его словам, среди таких потребителей есть водоканалы и другие предприятия, которые по разным причинам нельзя отключить. Проще говоря, электроэнергию они продолжают получать, но деньги за нее не поступают — и в результате финансовый дефицит накапливается на рынке и ложится на других его участников.

"Нужно обязательно навести порядок на балансирующем рынке и прекратить эти игры и забавы с неплатежами, с невозможностью отключения неплательщиков и бесплатным потреблением электроэнергии водоканалами", — заявил Немчинов.

В то же время он признал, что проблема не сводится лишь к нежеланию платить. Во время войны отключить должника иногда физически невозможно, а в отдельных случаях техническая схема сетей не позволяет отключить одного потребителя, не затронув других. Дополнительными факторами остаются статус критической инфраструктуры и другие ограничения.

"Поэтому на самом деле есть масса причин, почему так происходит. И критическая инфраструктура, и какие-то политические моменты, и ещё масса всего", – пояснил Немчинов.

По его словам, часть проблем необходимо решать путем изменения правил рынка и принятия регуляторных решений. В то же время ключевой задачей остается прекращение практики, при которой потребление без оплаты продолжает генерировать новые долги на балансирующем рынке.

Ранее руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокип заявлял, что защищенные от отключения потребители генерируют многомиллиардные долги на балансирующем рынке