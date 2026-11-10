Блог | Бензиновая ловушка: почему НПЗ могут начать "варить" газ

На украинских заправках в последнее время наблюдается необычная картина. Бензин почти не дорожает, тогда как дизель стремительно движется вверх. Автогаз также стремительно прибавляет в цене. В течение октября 2026 года средняя цена дизеля в Украине выросла почти на 6 грн/л. Автогаз опередил все виды топлива и чуть больше чем за месяц подскочил сразу на 17 грн./л. Бензин А-95 за тот же период прибавил всего 80 копеек за литр. Странная ситуация, не правда ли?

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Чому продукти, отримані з однієї нафти, поводяться настільки по-різному? Справа не лише в попиті. Світова нафтопереробка зіткнулася з порушенням звичного балансу між продуктами. Дизель потрібен дедалі гостріше, а можливості швидко збільшити його виробництво обмежені. Виникає парадокс. Щоб виробляти більше дизеля, НПЗ доводиться переробляти більше нафти. Але разом із потрібним дизелем неминуче з'являються бензинові, газові та інші фракції. Звісно, сучасні заводи здатні змінювати пропорції виробництва. Проте повністю відмовитися від бензинових компонентів, залишивши тільки дизель, вони не можуть. Отже, нафтопереробка може опинитися в ситуації, коли завод заробляє на одному продукті, а інший змушений продавати дедалі дешевше. І що більша різниця між попитом на дизель і бензин, то гострішою може ставати ця суперечність.

За даними американського Управління енергетичної інформації EIA, типовий барель нафти обсягом майже 159 літрів дає приблизно:

72–76 літрів автомобільного бензину;

42–49 літрів дистилятного пального, переважно дизеля;

11–19 літрів авіаційного пального;

інші продукти, включно з LPG, нафтохімічною сировиною та важкими залишками.

Якщо якийсь товар дорожчає, виробники намагаються збільшити його випуск. Нафтопереробка не виняток. У вересні 2026 року, за даними IEA, гуртові ціни на дизель у Європі та США сягали близько 220 доларів за барель. Маржа переробки дизеля в Європі тимчасово перевищувала 100 доларів за барель, хоча на початку жовтня знизилася приблизно до 60 доларів. У таких умовах НПЗ отримують потужний стимул нарощувати випуск. Але тут працює ринковий механізм. Проблема в тому, що супутні нафтопродукти теж надходять на ринок. І якщо дизель все ще знаходить покупців, бензин почав накопичуватися. Наприкінці жовтня агентство Reuters повідомляло про падіння маржі бензину в Азії більш ніж удвічі – до приблизно 11 доларів за барель понад Brent. (цю різницю називають крек-спредом (crack spread) – важливий показник прибутковості нафтопереробки). Якщо раніше спред становив 25 доларів, а тепер лише 11, це означає, що переробляти нафту на бензин стало не так вигідно, навіть якщо сам бензин залишається дорогим. Поки що це не доказ глобального структурного надлишку бензину. На ціни сильно впливають війни, логістика й сезонність. Але механізм уже добре видно. НПЗ конкурують за прибутковий дизельний ринок, водночас ризикуючи погіршити баланс менш затребуваних продуктів.

Бензин під ніж: як з рідини отримати газ

Бензин складається переважно з вуглеводнів, молекули яких містять приблизно 5–12 атомів вуглецю. Пропан має три атоми вуглецю, бутан – чотири. Якщо розщепити довшу молекулу, можна отримати коротші. На цьому ґрунтуються технології крекінгу. Найцікавіший напрям – каталітичне розщеплення бензинових фракцій із підвищеним виходом легких вуглеводнів C3–C4. У нафтопереробці вже застосовують спеціальні каталізатори, зокрема на основі цеоліту ZSM-5, які допомагають розщеплювати компоненти бензинового діапазону й збільшувати виробництво пропілену та бутенів.

Однак тут треба уникнути поширеної помилки. Більшість таких установок спочатку переробляє важчі нафтові фракції, а не готовий бензин. Проте змінюючи режим, можна зменшувати утворення бензинових компонентів і збільшувати випуск газових. Можливий також повторний крекінг окремих бензинових потоків. Технологія існує, але не весь готовий бензин однаково придатний для такого перетворення. Тому найвигідніше не виробляти товарний бензин, щоб потім повертати його в реактор, а відразу спрямовувати відповідні фракції на отримання інших продуктів. Це як із деревиною: немає сенсу спочатку виготовляти меблі, щоб потім розбирати їх на дошки.

Чому бензин не можна так само переробити на дизель?

Щоб з бензинових молекул отримати пропан або бутан, їх треба вкоротити. А дизель – це переважно важчі вуглеводні, часто приблизно з 12–20 атомами вуглецю. Тобто для руху від бензину до дизельного діапазону молекули треба не різати, а навпаки – нарощувати або з’єднувати.

Звичайний крекінг на таке не здатний: це молекулярні ножиці, а не клей. Теоретично складніші схеми – наприклад, через так звану олігомеризацію та подальше гідрування, або через синтез пального з проміжної сировини – можуть привести до дизельних вуглеводнів. Але це додаткові реакції, обладнання, енергія, водень і неминучі втрати. До того ж замало просто отримати "довгу" молекулу: дизель має відповідати вимогам до цетанового числа, температурних властивостей та інших показників.

Тож по факту перетворити бензин на солярку не неможливо, а просто дорого. Для більшості НПЗ розумніше збільшувати вихід дизеля з відповідних нафтових фракцій, ніж будувати довгий хімічний обхід із готового бензину. І ось чому газовий напрям виглядає значно природнішим кандидатом на роль рятувального круга для бензинових надлишків.

Чому автогаз дорожчає зараз і чи може потім подешевшати?

Ми говоримо про можливий потік дешевого газу в майбутньому, а сьогодні на українських АЗС LPG повзе вгору. У жовтні 2026 року середня ціна автогазу підскочила на 13,75 грн/л – до 57,66 грн. На 6 листопада вона вже наблизилася до 60 грн/л. На перший погляд здається, що між дизелем та LPG існує прямий ціновий зв'язок. Але це не зовсім так. Дизель і автогаз мають різні джерела виробництва та різні ринки збуту. Значна частина світового LPG утворюється під час видобутку й переробки природного газу, а не на нафтопереробних заводах. Тому дорожчий дизель не означає, що LPG обов'язково повинен дорожчати. У нинішній ситуації обидва продукти зазнають впливу дефіциту пропозиції, високих закупівельних цін і логістичних обмежень.

До всього, є ще й сезонний фактор. Автогаз – це суміш пропану й бутану. За низьких температур бутан випаровується значно гірше за пропан. Тому зимовий автогаз зазвичай має містити більшу частку пропану. У жовтні Україна переходила на зимові характеристики LPG. Водночас у Європі зростав попит на пропан для опалення, сільського господарства та автомобільного транспорту. У Польщі, наприклад, до цього додалися закупівлі пропану для сушіння кукурудзи. Виходить, за один і той самий пропан починають конкурувати автомобілісти, опалювальний сектор і промисловість. Відтак, у жовтні зростання цін на українському ринку LPG прискорилося. Натомість дизель дорожчав насамперед на тлі напруженого світового на нього попиту. Європейська комісія 22 жовтня підтвердила, що ринки дизеля й авіаційного пального залишаються складними, хоча фізичного дефіциту цих продуктів у Європі на той момент не спостерігалося.

Які перспективи? На початку листопада імпортний LPG на польсько-українському кордоні пропонували вже дорожче $1,5 тис./т. Надалі ціни залежатимуть від відновлення поставок та усунення логістичних обмежень. За наближення автогазу до 65 грн./л його економічна перевага над бензином суттєво скорочується.

Чотири виходи з бензинової пастки

Що робитимуть НПЗ, якщо бензиновий надлишок стане стійким? Найімовірніше, світова нафтопереробка піде кількома шляхами одночасно.

Перший – технологічна оптимізація. Заводи змінюватимуть режими роботи, сировину й каталізатори, намагаючись зменшити бензиновий вихід та збільшити виробництво дизеля.

Другий – експорт бензину. Частина надлишків надходитиме на ринки країн, де автомобілізація ще зростає. Але конкуренція між постачальниками посилюватиметься.

Третій – перетворення бензинових потоків на газ та нафтохімічну сировину. Саме тут можливий найбільший технологічний зсув.

Четвертий – закриття НПЗ. Частині підприємств стане невигідно працювати навіть за високих цін на дизель, якщо загальна маржа не покриватиме витрат. І такий процес уже закладений у прогнози. За оцінкою IEA, до 2030 року планувалося введення близько 4,2 млн. барелів на добу нових нафтопереробних потужностей і закриття приблизно 1,6 млн. барелів на добу старих.

Чи врятує нас бензин, який навчаться активніше перетворювати на газ? Можливо, але без магічної кнопки "мінус 10 гривень". Якщо заводи справді почнуть спрямовувати більше бензинових фракцій на пропан-бутан, пропозиція зросте й ціни за інших рівних умов отримають тиск униз. Та для цього потрібні інвестиції, відповідна сировина, вигідна різниця цін і час. А ще – щоб отриманий газ не забрала нафтохімія, яка теж готова за нього платити.

Тож головна інтрига навіть не в тому, чи настане час, коли бензину у світі буде справді забагато. А в тому, чи настане момент, коли продати бензинові молекули, як газ стане вигідніше, ніж, як бензин. Тоді дорогий дизель – той самий винуватець гонитви на НПЗ – несподівано може допомогти здешевити автогаз. Не завтра й не гарантовано. Але для нафтового ринку, який десятиліттями жив за звичними правилами, це був би справді оригінальний фінт.