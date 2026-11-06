АОЗ ДОТ усиливает лабораторный контроль качества мяса для войска: будут проверять каждую партию

Агентство оборонных закупок ДОТ вводит обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса, предусмотренные новыми контрактами на поставку питания на 2027 год. Это позволит проверять качество замороженной мясной продукции еще до ее поставки в воинские части.

В 2026 году 54% от общего количества рекламаций на пищевые продукты, полученных АОЗ ДОТ, касались именно мясной продукции.

Чтобы усилить контроль, АОЗ ДОТ вводит обязательные лабораторные исследования отдельных показателей замороженного мяса, в частности содержания влаги, питательной и энергетической ценности и т. д. Это поможет выявлять продукцию, которая не соответствует требованиям Описаний, в частности из-за возможного добавления воды и посторонних веществ во время замораживания.

К контролю будут привлекать специалистов Госпродпотребслужбы, которые будут отбирать образцы продукции для дальнейших исследований в аккредитованных лабораториях.

"Мы видим проблемы с качеством мясной продукции из-за рекламаций от воинских частей и соответственно меняем подход к контролю. Важно не только реагировать на нарушения, но и предотвращать их еще до момента поставки. Поэтому в новых контрактах предусмотрели обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса. Военнослужащие должны получать продукцию, которая соответствует установленным требованиям", – отметил и. о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

У агентства уже есть опыт такого контроля для молочной продукции. За 2026 год Госпродпотребслужба проверила 1 169 партий сливочного масла и твердого сыра. По результатам проверок к поставке военнослужащим не допустили 334 511 кг сливочного масла и 352 106 кг твердого сыра.Теперь аналогичный механизм контроля распространяется на замороженное мясо. Это ужесточит требования к поставщикам и позволит предотвращать попадание некачественной продукции в воинские части.