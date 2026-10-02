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Остановка работы "Запорожстали" ставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест и экономику промышленных городов — Der Spiegel

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
Остановка работы "Запорожстали" ставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест и экономику промышленных городов — Der Spiegel
«Запорожсталь» производит чугун и сталь с 1933 года

Российские удары по украинской промышленности поставили под угрозу работу металлургических предприятий и экономическую стабильность городов, которые десятилетиями зависят от крупных заводов. Особенно сложная ситуация сложилась в Запорожье, где после массированной атаки остановилась "Запорожсталь".

Об этом говорится в обширном репортаже немецкого издания Der Spiegel.

"Запорожсталь" производит чугун и сталь с 1933 года. Даже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году доменные печи предприятия удалось снова запустить примерно через полтора месяца. Однако после атак в 2026 году производство оказалось под угрозой полной остановки, пишет издание.

В ночь на 11 августа предприятие подверглось массированному ракетному удару. Погибли восемь работников, еще 26 были ранены. После атаки ни одна из четырех доменных печей не работала. "Это самые масштабные разрушения со времен Второй мировой войны", – говорит генеральный директор "Запорожстали" Тарас Шевченко.

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Впрочем, масштаб проблемы значительно шире самого завода, говорится в репортаже: непосредственно на "Запорожстали" работают около 8 тыс. человек. Если учитывать поставщиков, логистические компании, энергетику и коммунальный сектор, предприятие обеспечивает работой около 50 тыс. человек. Поэтому длительная остановка комбината будет означать потери не только для металлургии, но и для экономики всего Запорожья. Речь идет о рабочих местах, доходах смежных предприятий и общей деловой активности в городе.

"Ситуация является частью системного сокращения украинской металлургической базы. После 2014 года Украина потеряла ряд крупных предприятий на оккупированных территориях. После начала полномасштабной войны были утрачены "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Из-за этого значение заводов, остававшихся на подконтрольной Украине территории, постоянно росло. Теперь под угрозой оказались уже и они", – пишет издание.

Для Запорожья ситуацию осложняет близость фронта. Город регулярно подвергается ударам, в частности управляемыми авиабомбами, а опасность постепенно приближается к промышленным и транспортным объектам.

Помимо физического разрушения заводов, металлургия сталкивается еще с несколькими системными проблемами. Единственная в Украине шахта коксующегося угля прекратила работу из-за войны. Черноморские порты в значительной степени приостановили деятельность, а Европейский Союз сократил импортные квоты на украинскую сталь.

Для "Запорожстали" ситуация особенно сложная: ранее 70% стали из Запорожья шло на экспорт. На фоне проблем с черноморскими портами, сокращения квот ЕС и потери источника коксующегося угля Der Spiegel ставит под сомнение будущую рентабельность такого производства, а следовательно – и перспективы выживания города, лишившегося своего крупнейшего предприятия.

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