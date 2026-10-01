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Остановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиа

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 2,0 т.
Остановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиа
АрселорМиттал Кривой Рог
Источник: Государственная служба Украины по вопросам труда

Украинская металлургия оказалась в критическом состоянии из-за серии российских ударов по ключевым предприятиям. Если заводы не возобновят работу, последствия ощутит не только сама отрасль, но и государственный бюджет, прифронтовые города, рынок труда и будущее восстановление страны, пишет BBC.

"До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10 % ВВП Украины и примерно треть экспорта. В отрасли работали более полумиллиона человек, а каждое тринадцатое рабочее место в стране было прямо или косвенно связано с металлургией", – отмечает издание.

По словам операционного директора "Метинвеста" Александра Мироненко, после последних атак вклад отрасли в ВВП сейчас "вероятно, приближается к нулю". По металлургическому гиганту "Запорожсталь" Россия выпустила в общей сложности 17 ракет. Погибли восемь работников, еще 31 человек получил ранения. Предприятие, на котором работают около 8,5 тыс. человек, остановлено на неопределенный срок. 25 сентября ArcelorMittal Кривой Рог также заявила, что не может безопасно продолжать работу после серии атак. В результате ударов погибли пять работников.

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Впрочем, проблема выходит далеко за пределы самих предприятий: налоги металлургических компаний обеспечивали от 30% до 70% доходов местных бюджетов в городах, где расположены крупные заводы. "Другими словами, от этих компаний зависит физическое выживание городов", – объясняет издание.

Остановка таких предприятий означает меньше средств на зарплаты бюджетникам, содержание инфраструктуры, ремонт теплосетей, детские сады и социальные программы. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уже заявил, что остановка завода ArcelorMittal Кривой Рог – это удар не только по работникам завода, но и по всему сообществу из-за потери налоговых поступлений.

Риски для рынка труда также значительны: если металлургические предприятия будут оставаться остановленными в течение длительного времени, работу могут потерять сотни тысяч людей в самой отрасли и смежных секторах. Это может спровоцировать новые волны внутренней и внешней миграции. "Грядет гуманитарная катастрофа", – сказал в комментарии изданию директор GMK Center Станислав Зинченко.

Отсутствие собственного производства стали также может иметь последствия для оборонной промышленности и восстановления. Сталь нужна для военной техники, защитных конструкций, укрытий, мостов, зданий и восстановления инфраструктуры. Если внутреннее производство не возобновится, Украине придется импортировать больше металлопродукции, что повысит себестоимость строительства и восстановления.

Отдельная проблема – инвестиции: до войны ГМК был одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику и ежегодно вкладывал в среднем 2–3 млрд долларов. Теперь значительная часть ресурсов уходит не на развитие, а на аварийные ремонты и попытки восстановить поврежденные мощности, подчеркивается в материале.

Впрочем, физическое восстановление заводов не решает всех проблем: "российские удары по железной дороге сделали перевозку их продукции опасным и трудным делом. А удары по портам превратили экспорт в смертельную лотерею", – пишет ВВС. Дополнительное давление создают и торговые ограничения ЕС, в частности новые квоты на импорт стали, вступившие в силу с 1 июля.

В результате украинская металлургия одновременно сталкивается с несколькими кризисами: физическим разрушением предприятий, проблемами логистики, потерей экспортных рынков и нехваткой средств для восстановления. Если этот спад затянется, Украина рискует потерять не только часть промышленного производства, но и значительный объем налогов, валютной выручки, рабочих мест и инвестиций – ресурсов, которые будут крайне необходимы для послевоенного восстановления.

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