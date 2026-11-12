Сохранение способности громад в Госбюджете-2027: парламент поддержал поправки Ассоциации городов Украины. Видео

В проекте Госбюджета-2027 Парламент 278 и 284 голосами народных депутатов Украины поддержал поправки, инициированные Ассоциацией городов Украины, о сохранении в бюджетах громад 64% НДФЛ и средств реверсной дотации. Об этом заявили в Ассоциации городов Украины.

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Советник Главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан подробно рассказала о бюджетном обеспечении громад. По ее словам, изъятие средств реверсной дотации из местных бюджетов в 2027 году может искусственно довести финансово состоятельные громады до банкротства.

Продан объяснила, что действующий механизм расчета реверса не учитывает разрушение большого количества украинских предприятий, которые ранее обеспечивали налоговые поступления в бюджеты громад.

"Сегодня Ассоциация городов Украины и все муниципалитеты возлагают большие надежды, во-первых, на Министерство финансов, которое должно услышать позицию народных депутатов Украины, а во-вторых – непосредственно на парламент. Ведь в этом году значительное число народных депутатов поддерживает сохранение реверсной дотации в громадах", – отметила Продан.

Реверсная дотация предусматривает изъятие части средств из бюджетов громад, обладающих достаточной налоговой способностью и не нуждающихся в базовой дотации, пояснила советница председателя АГУ.

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"Если коротко объяснить, что такое реверсная дотация: это средства, которые изымают из бюджетов громад, обладающих достаточной налоговой способностью и не нуждающихся в базовой дотации. Фактически речь идет об изъятии части средств у тех громад, которые самостоятельно зарабатывают и создают условия для развития бизнеса. При этом расчет реверса производится по итогам предыдущего года. То есть в 2027 году средства будут изымать на основе показателей 2026-го", – подчеркнула она.

По словам Продан, особую проблему представляет то, что при расчете будущих изъятий не учитываются последствия разрушения украинского бизнеса.

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"Но мы должны учитывать реальность: за последние месяцы в Украине разрушено значительное количество крупных предприятий. Они больше не будут генерировать те налоговые поступления, которые были заложены в предыдущих расчетах. Однако механизм изъятия средств фактически продолжит учитывать прежние показатели. В результате общины могут оказаться в ситуации, когда у них будут изымать средства, которых они уже фактически не зарабатывают", – заявила советница Главы АМУ.

Она подчеркнула, что финансовая состоятельность общин напрямую зависит от возможности привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать рабочие места.

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"И это создает серьезную угрозу. Ведь общины, которые сегодня самостоятельно обеспечивают свои бюджеты, привлекают инвестиции, создают условия для развития предпринимательства и новые рабочие места, могут оказаться на грани финансовой несостоятельности из-за механизма, который не учитывает реальных экономических обстоятельств. Если не сохранить реверсные средства в местных бюджетах на 2027 год, мы рискуем искусственно поставить финансово состоятельные общины в условия, в которых они не смогут выполнять свои обязательства и поддерживать экономическую активность на своих территориях. Этого нельзя допустить", – подчеркнула Продан.

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Она поблагодарила народных депутатов, которые поддерживают сохранение средств в местных бюджетах.

"Поэтому еще раз хочу поблагодарить народных депутатов Украины, которые понимают масштаб этой проблемы и сегодня консолидированно выступают за сохранение средств в громадах. Это вопрос не просто местных бюджетов – это вопрос экономической устойчивости громад и способности страны восстанавливаться даже в условиях войны", – подытожила Оксана Продан.