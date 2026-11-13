Заводы останавливаются, города теряют доходы, а производство стали больше нельзя гарантировать нигде в Украине – Le Monde

Украинская металлургия оказалась в глубочайшем кризисе за годы полномасштабной войны: предприятия останавливаются после российских ударов, экспорт через Черное море заблокирован, а десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой.

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Об этом говорится в репортаже французской Le Monde.

Один из самых тревожных примеров – "АрселорМиттал Кривой Рог", где работают около 16 тыс. человек. После российских ударов в сентябре предприятие заявило, что больше не может нормально работать, а компания обсуждает с правительством условия возможного закрытия комбината. Для Кривого Рога это означает риск потери тысяч рабочих мест и резкое сокращение налоговых поступлений. По оценке местных властей, металлургические предприятия формируют около 40% городского бюджета без учета смежных компаний, указывает издание. "Для города это экономическая катастрофа", – сказал глава военной администрации Александр Вилкул.

По данным Le Monde, три крупных промышленных предприятия в Кривом Роге уже остановились, еще два работают лишь на 20–25% мощности. Ситуация критическая и в масштабах всей страны. После начала полномасштабной войны Украина потеряла около 40% сталеплавильных мощностей из-за захвата и разрушения мариупольских комбинатов.

В 2026 году кризис резко усугубился из-за новой волны российских ударов. После атак остановились "Запорожсталь", "Каметсталь" и "Интерпайп Сталь". В сентябре прекратил производство и "АрселорМиттал Кривой Рог". "Сейчас нигде в Украине нельзя гарантировать производство стали. Все наши заводы подверглись ракетным ударам", – сказал в комментарии Le Monde руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

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По его словам, масштаб атак вынудил компанию остановить все доменные печи, а ремонт каждого предприятия может обойтись в несколько сотен миллионов долларов.

Одновременно металлургия теряет возможность экспортировать продукцию. С середины июля черноморские порты, через которые отрасль традиционно отправляла значительную часть продукции на мировые рынки, фактически заблокированы. Из-за этого сокращают добычу и горнодобывающие предприятия. В частности, один из карьеров в Кривом Роге уже закрыт, а Первомайский карьер

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На отрасль одновременно давят высокие цены на электроэнергию, нехватка работников, проблемы с логистикой и новые ограничения на экспорт в ЕС. В результате доля металлургии в ВВП Украины уже сократилась с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025-м.

Под угрозой остаются и десятки тысяч работников. По оценке Профсоюза металлургов и горняков Украины, в отрасли работают около 80 тыс. человек, а с 2022 года она уже потеряла примерно 35 тыс. рабочих мест.

Но последствия возможного краха металлургии будут значительно шире, чем сама отрасль, подчеркивает издание: по словам Водовиза, на одно рабочее место в металлургии приходится до восьми рабочих мест в смежных секторах. Поэтому остановка крупных комбинатов означает удар не только по работникам заводов, но и по транспорту, энергетике, сервисным компаниям, подрядчикам, местным бюджетам и всей промышленной экономике регионов.

Le Monde констатирует: украинская металлургия, которая десятилетиями была одной из основ экономики и экспорта страны, сегодня фактически борется за выживание. Если предприятия не смогут восстановить производство и экспорт, последствиями станут не только закрытые заводы, но и массовая потеря рабочих мест, падение доходов городов и дальнейшее сокращение промышленного потенциала Украины.