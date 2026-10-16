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Задержка с возмещением НДС может остановить экспортеров, сотни тысяч граждан лишатся доходов – Forbes

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Иллюстрация – бухгалтер делает отчет
В последний месяц из-за проблем с бюджетом не выплачивают даже то, что уже было согласовано. Источник: Freepik

Кабмин временно приостановил возмещение НДС предприятиям на сумму 18 млрд грн из-за проблем с ликвидностью бюджета, пишет Forbes Ukraine. Речь идет о средствах, которые уже прошли проверки и были готовы к выплате. Задержка возмещения НДС для крупных экспортеров означает нехватку наличных средств на зарплаты, закупки, производство и выполнение контрактов, а для работников – риск сокращения рабочего времени и доходов.

В сентябре государство вернуло бизнесу лишь 9,8 млрд грн НДС – это на 54% меньше, чем в августе. По состоянию на 1 октября предприятия в целом заявили к возврату 44,7 млрд грн.

Более всего это сказывается на экспортерах, которые и без того работают в условиях ограниченного морского экспорта, дольше ждут оплату за свою продукцию, а теперь еще и не получают деньги, которые должны были вернуться из бюджета.

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"В последний месяц из-за проблем с бюджетом не платят даже то, что уже согласовано", – рассказал Forbes один из участников аграрного рынка.

В ТАС Агро предупреждают: если задержки продолжатся, компаниям может не хватить средств на текущие расходы. Особенно сложно тем, у кого нет доступа к дешевому кредитованию.

В "Метинвесте" также заявили, что экспортеры не получили возмещение за июль. В компании подчеркивают: для бизнеса с маржой 5–10% задержка возврата 20% от базы налогообложения является критической.

"В таких условиях запаса ликвидности может хватить на два-три месяца, дальше – сокращение производства, остановка экспорта и закрытие предприятия", – говорят в компании. Эта проблема особенно опасна для аграрных и промышленных регионов, где крупные предприятия обеспечивают значительную часть местной занятости и налоговых поступлений.

По оценке председателя финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, выплаты могут возобновиться в течение двух-трех недель после принятия законопроектов, необходимых для разблокирования международной помощи.

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