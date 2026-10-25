Запоздалый пересмотр прайс-кэпов бьет по возможностям импорта электроэнергии, – Прокип

Задержка с повышением предельных цен на рынке электроэнергии может ограничивать импорт и вынуждать энергосистему привлекать более дорогую аварийную помощь. Об этом заявил Андриан Прокип, руководитель энергетических программ Украинского института будущего.

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По словам Прокипа, на стоимость электроэнергии влияют прежде всего объективные факторы: потеря и разрушение генерирующих мощностей, более дорогая газовая генерация и цены на импорт в соседних странах.

"Прайс-кэпы неоднократно пересматривались, но здесь нужно помнить, что пересмотр прайс-кэпов – это не причина роста цены электроэнергии, а запоздалая реакция, запоздалое следствие", – отметил Прокип.

Он напомнил, что около 40% импорта в Украину приходится на Венгрию и около 20% – на Словакию, где цены часто выше украинских. Если украинский ценовой "потолок" отстает от рыночной ситуации в Европе, коммерческий импорт может становиться недоступным именно во время дефицита.

"Например, в 2023 году, когда прайс-кэпы некоторое время не пересматривались, а цена импортной электроэнергии росла, "Укрэнерго" была вынуждена вместо того, чтобы мы искали импорт, закупать дорогую аварийную помощь, и в августе, летом 2023 года, мы тогда установили рекорды по количеству обращений за этой аварийной помощью и по полученным объемам", – заявил Прокип.

Ранее глава Комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец заявил, что прайс-кэпы могут создавать препятствия для импорта в часы дефицита, когда электроэнергия в Европе стоит