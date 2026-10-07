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Слишком низкие ценовые ограничения уже сдерживают рынок и развитие новых источников энергии — ассоциации ВИЭ

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read1 мин
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Слишком низкие ценовые ограничения уже сдерживают рынок и развитие новых источников энергии — ассоциации ВИЭ
Действующий предел уже фактически сдерживает рыночное ценообразование. Источник: depositphotos.com

Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Ассоциация солнечной энергетики Украины призвали НКРЭКП повысить максимальные прайс-кепы на рынке электроэнергии до 18 000 грн/МВт·ч. По мнению ассоциаций, действующие ценовые ограничения уже сдерживают рыночное ценообразование и могут тормозить развитие новой маневренной и распределенной генерации

В проекте постановления НКРЭКП предлагается оставить верхний предел на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем — 17 000 грн/МВт·ч. Ассоциации считают эти уровни недостаточными для нынешних потребностей энергосистемы.

"По мнению ассоциаций, это является дополнительным свидетельством того, что действующий предел уже фактически сдерживает рыночное ценообразование. Повышение прайс-кепа должно дать рынку необходимый ценовой сигнал для привлечения дополнительной маневренной генерации в часы дефицита и создать лучшие условия для инвестиций в новые распределенные мощности", — говорится в обращении.

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В отраслевых ассоциациях уже обращают внимание на то, что в сентябре цена на балансирующем рынке в течение значительного количества часов фактически достигала максимально допустимых 17 000 грн/МВт·ч. В частности, 8–10 сентября в ряде утренних и вечерних пиковых часов она составляла 100% от действующего прайс-кепа.

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