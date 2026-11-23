Кредитные сервисы FirstCredit и LoanPlus, которые развивает финансовая компания "АБЕКОР", внедрили технологическую интеграцию с Дией – мультишеринга документов с использованием Дія.Підпису. Теперь клиенты могут пройти полную идентификацию онлайн всего за несколько минут, без фотографирования документов, длительного заполнения анкет и звонков операторов.

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Новая функциональность доступна непосредственно в личных кабинетах обоих кредитных сервисов и позволяет значительно упростить одну из важных процедур финансового обслуживания – полную идентификацию клиента.

Один запрос – все необходимые документы

Благодаря мультишерингу клиенту больше не нужно отдельно загружать фотографии паспорта, идентификационного кода и вручную заполнять данные из документов.

Теперь все происходит непосредственно через приложение Дія:

Авторизуйтесь в личном кабинете FirstCredit или LoanPlus. Перейдите в раздел "Полная идентификация" и выберите подтверждение через Дію. Подтвердите передачу необходимых документов с помощью Дія.Підпису.

Передача цифровых документов занимает меньше минуты, а весь процесс полной идентификации может быть завершен примерно за 3–5 минут.

Все необходимые данные передаются автоматически, в защищенном формате и исключительно с согласия пользователя.

Больше возможностей без ограничений упрощенной идентификации

Помимо скорости и удобства, полная идентификация открывает клиентам дополнительные возможности пользования кредитными сервисами.

После ее успешного прохождения снимаются месячные и годовые лимиты на кредитные операции, предусмотренные для клиентов с упрощенной идентификацией.

Это позволяет пользоваться кредитными продуктами без соответствующих ограничений финансового мониторинга на получение и погашение кредитов, с учетом действующих условий кредитования.

Технологический шаг вперед для рынка онлайн-кредитования

Интеграция Мультишеринга через Дію – важный этап цифровой трансформации FirstCredit и LoanPlus.

Благодаря использованию современных государственных цифровых сервисов компания автоматизирует процессы, которые раньше требовали дополнительных документов, ручной проверки и времени клиента.

Главные истории дня

Цель внедрения – сделать полную идентификацию такой же простой и быстрой, как любое другое действие в современном цифровом сервисе.

Это еще один шаг к формированию нового стандарта клиентского опыта в сегменте небанковского кредитования Украины.

Два способа идентификации на выбор

Для клиентов, которые не пользуются приложением Дія, остается доступной альтернативная возможность пройти полную идентификацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Таким образом, FirstCredit и LoanPlus предлагают пользователям выбрать наиболее удобный способ подтверждения личности.

О компании

ООО "ФК "АБЕКОР" – украинская финансовая компания, развивающая сервисы онлайн-кредитования FirstCredit и LoanPlus. Компания активно внедряет современные цифровые технологии и автоматизированные решения, направленные на повышение доступности, скорости и удобства финансовых услуг.

Официальные сайты: https://firstcredit.com.uahttps://loanplus.com.ua

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