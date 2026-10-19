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Европейская цена на частично экспортируемый газ увеличит поступления в украинский бюджет, – Петренко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Иллюстрация - трубопровод
Рост доходов от продажи газа означает и увеличение налога на прибыль. Источник: Freepik

Частичный экспорт украинского газа может увеличить поступления в государственный бюджет, поскольку рента за экспортируемые объемы будет рассчитываться с учетом более высокой европейской цены. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, возможность продать часть газа за границу дает компаниям дополнительный рынок сбыта, а государство получает более значительные налоговые поступления.

"А государство, со своей стороны, будет иметь больше средств. Почему? Потому что если компании экспортируют газ, то согласно Налоговому кодексу Украины они должны платить ренту, то есть специальный налог, не от той цены, которая сейчас сложилась у нас в Украине, что абсолютно понятно, а по той цене, которая действует в Европе", – пояснил Петренко

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Помимо ренты, рост доходов от продажи газа означает и более высокий налог на прибыль.

"Это позволит получить, соответственно, больше средств от уплаты ренты, соответственно, больше средств от налога на прибыль, то есть государство получит больше средств от увеличения добычи", – отметил директор АГКУ

По словам Петренко, при прозрачном и контролируемом механизме выгоду получают обе стороны: компании – гарантированный спрос на часть ресурса, государство – дополнительные средства.

"Частные компании будут иметь, если мы говорим о частных, в первую очередь – вы задавали вопрос – они будут иметь гарантированный спрос на газ, а государство в случае реализации получит больше налогов и средств, необходимых государственному бюджету", – подчеркнул Петренко

Напомним, по данным директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Украина накопила около 16 млрд кубометров природного газа – более чем на 1 млрд кубометров выше планового показателя.

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