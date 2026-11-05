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Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка и снятия экспортных ограничений

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка и снятия экспортных ограничений
ЕС ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка. Источник: Getty Images

Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна сделать в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего отделения (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.

Об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии об Украине за 2026 год, опубликованном 4 ноября в рамках Пакета расширения ЕС.

"О незначительном прогрессе можно сообщить на газовом рынке, где было отменено ПСО для производителей электроэнергии из газа. Реформы, в частности обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины", – говорится в докладе Еврокомиссии.

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В документе также отмечается, что необходимо ускорить работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей.

Ранее Украина уже сделала первый шаг в этом направлении, разрешив частным газодобывающим компаниям временный контролируемый экспорт части собственного газа. Механизм предусматривает ограниченные объемы и возможность остановки поставок в случае рисков для внутреннего рынка.

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