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ЕС сократил квоты на украинскую сталь до 1 млн тонн, но за восемь месяцев импортировал 1,6 млн тонн металлопродукции из РФ – медиа

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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ЕС сократил квоты на украинскую сталь до 1 млн тонн, но за восемь месяцев импортировал 1,6 млн тонн металлопродукции из РФ – медиа
Отгрузка слябов. Источник: shutterstock

В январе–августе 2026 года Евросоюз импортировал из России 1,6 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса на сумму 682 млн евро. Это происходит на фоне того, что квоты на украинскую сталь были сокращены примерно до 1 млн тонн.

По расчетам GMK Center на основе данных Eurostat, почти 98% российских поставок пришлось на стальные полуфабрикаты: за восемь месяцев ЕС закупил 1,56 млн тонн такой продукции на сумму 670 млн евро.

Таким образом, только за январь–август объем российской металлопродукции, ввезенной в ЕС, уже на 60% превысил ориентировочный объем квоты, оставленной для украинской стали.

Крупнейшим покупателем российских стальных полуфабрикатов стала Бельгия – 767,7 тыс. тонн. Италия импортировала еще 191,8 тыс. тонн.

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Полного запрета на российские стальные полуфабрикаты ЕС до сих пор не ввел. Для слябов действует переходный механизм: с октября 2026 года квоту сократили до 2,6 млн тонн в год, а с октября 2027-го она должна уменьшиться до 2 млн тонн. По итогам 2025 года Евросоюз импортировал из РФ 5,08 млн тонн продукции ГМК. Россия получила от этих поставок €2,08 млрд.

Как известно, Украина ежегодно будет терять от 1,3 до 1,6 млн тонн экспорта стали и до $1,1 млрд валютной выручки из-за новой системы тарифных квот (TRQ), введенной Европейским Союзом.

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