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ЕС планирует "завалить" Украину своей дешевой продукцией: что будет с ценами

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,9 т.
Иллюстрация – сливочное масло
Импорт сливочного масла из ЕС может усилиться. Источник: Magnific

В ближайшее время европейские производители планируют усилить экспорт более дешевого сливочного масла в Украину. Это может привести к падению цен на этот продукт и усилению давления на отечественных производителей.

Об этом сообщает "Инфагро". Аналитики объясняют это тем, что даже после растаможки и торговой наценки стоимость европейского масла остается ниже среднерыночной украинской цены.

Экспансия европейской молочной продукции в Украину

Украинский рынок масла входит в период жесткого ценового давления: ограниченные экспортные возможности, сдержанный внутренний спрос и появление более дешевого европейского импорта ведут к обострению конкуренции среди отечественных производителей. Им все труднее поставлять продукцию по приемлемым для потребителя ценам.

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Производство блочного масла уже давно стало для производителей убыточным. Поэтому часть заводов компенсирует это несколькими способами:

  • увеличением продаж фасованной продукции;‌
  • использованием акционных скидок;
  • высокими ценами на сухое обезжиренное молоко, которое является сопутствующим продуктом переработки;
  • привлечением более дешевого сырья от мелких хозяйств и населения (это может негативно сказываться на качестве готового масла).

Эксперты прогнозируют ощутимое увеличение предложения импортного масла в Украине, куда уже в ближайшее время начнет поступать более дешевая европейская продукция (трейдеры заключили контракты на закупку заранее).

Что с экспортом украинского масла

Экспорт масла продолжает сокращаться. Украинские производители пытаются предлагать продукцию на внешних рынках по ценам, близким к верхней границе внутреннего диапазона.

Однако из-за возможности приобрести более дешевое европейское масло потенциальным импортерам все сложнее соглашаться на такие цены. В результате экспорт блочного масла остается незначительным, а основную часть внешних поставок составляет фасованная продукция.

По итогам октября общий экспорт украинского масла сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а оснований ожидать существенного увеличения экспорта до конца года сейчас нет. Более половины поставок традиционно направили в Молдову.

Цены на масло в Украине в ноябре 2026 года

Согласно результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая цены на сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах начинаются от 112 грн за пачку весом 180 г. Так, в крупнейших торговых сетях масло можно приобрести за:

  • "Фора" – 115,90 грн;
Цены на сливочное масло в ''Форе''

Цены на сливочное масло в "Форе". Источник: "Фора"

  • Auchan – 125,00 грн;
  • Varus – 111,90 грн;
Цены на сливочное масло в Varus

Цены на сливочное масло в Varus. Источник: Varus

  • "Сільпо" – 125,00 грн;
Цены на сливочное масло в ''Сильпо''

Цены на сливочное масло в "Сильпо". Источник: "Сильпо"

  • Novus – 114,00 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подешевел картофель. В середине ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. В то же время эксперты прогнозируют быстрый рост стоимости продукта.

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