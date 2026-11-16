ЕС планирует "завалить" Украину своей дешевой продукцией: что будет с ценами

В ближайшее время европейские производители планируют усилить экспорт более дешевого сливочного масла в Украину. Это может привести к падению цен на этот продукт и усилению давления на отечественных производителей.

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Об этом сообщает "Инфагро". Аналитики объясняют это тем, что даже после растаможки и торговой наценки стоимость европейского масла остается ниже среднерыночной украинской цены.

Экспансия европейской молочной продукции в Украину

Украинский рынок масла входит в период жесткого ценового давления: ограниченные экспортные возможности, сдержанный внутренний спрос и появление более дешевого европейского импорта ведут к обострению конкуренции среди отечественных производителей. Им все труднее поставлять продукцию по приемлемым для потребителя ценам.

Производство блочного масла уже давно стало для производителей убыточным. Поэтому часть заводов компенсирует это несколькими способами:

увеличением продаж фасованной продукции;‌ ‌

использованием акционных скидок ;

; высокими ценами на сухое обезжиренное молоко , которое является сопутствующим продуктом переработки;

, которое является сопутствующим продуктом переработки; привлечением более дешевого сырья от мелких хозяйств и населения (это может негативно сказываться на качестве готового масла).

Эксперты прогнозируют ощутимое увеличение предложения импортного масла в Украине, куда уже в ближайшее время начнет поступать более дешевая европейская продукция (трейдеры заключили контракты на закупку заранее).

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Что с экспортом украинского масла

Экспорт масла продолжает сокращаться. Украинские производители пытаются предлагать продукцию на внешних рынках по ценам, близким к верхней границе внутреннего диапазона.

Однако из-за возможности приобрести более дешевое европейское масло потенциальным импортерам все сложнее соглашаться на такие цены. В результате экспорт блочного масла остается незначительным, а основную часть внешних поставок составляет фасованная продукция.

По итогам октября общий экспорт украинского масла сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а оснований ожидать существенного увеличения экспорта до конца года сейчас нет. Более половины поставок традиционно направили в Молдову.

Главные истории дня

Цены на масло в Украине в ноябре 2026 года

Согласно результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая цены на сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах начинаются от 112 грн за пачку весом 180 г. Так, в крупнейших торговых сетях масло можно приобрести за:

"Фора" – 115,90 грн;

Auchan – 125,00 грн;

Varus – 111,90 грн;

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"Сільпо" – 125,00 грн;

Novus – 114,00 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подешевел картофель. В середине ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. В то же время эксперты прогнозируют быстрый рост стоимости продукта.