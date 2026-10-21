ЕС ограничивал дешевую сталь из Китая, но под те же правила попала и Украина, – Рыженков

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действовать

ЕС ограничивал дешевую сталь из Китая, но под те же правила попала и Украина, – Рыженков

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
28
ЕС ограничивал дешевую сталь из Китая, но под те же правила попала и Украина, – Рыженков
Украина продолжает терять свой промышленный потенциал. Источник: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"

Европейские квоты на импорт стали были введены для защиты рынка от более дешевой продукции, в частности из Китая, но ударили по Украине. Из-за новых ограничений украинский экспорт стали в ЕС может сократиться на 50–60%.

Об этом рассказал генеральный директор Metinvest Юрий Рыженков в интервью BBC.

По его словам, Украину фактически приравняли к другим поставщикам, не учтя особые условия – войну, проблемы с логистикой и потерю других рынков сбыта. "Я считаю несправедливым, что Украину поставили в один ряд со всеми другими поставщиками стали в Евросоюз", – сказал Рыженков.

Новые правила ЕС предусматривают, что без пошлины в блок можно ввезти 18,3 млн тонн стали в год – это на 47% меньше, чем в 2024 году. Политика направлена на сокращение импорта, поскольку европейским производителям все сложнее конкурировать с более дешевой продукцией, в частности из Китая и Турции.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
33,0 т.
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монета
33,0 т.
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монета
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
8,5 т.
В стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины
8,5 т.
В стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины
Глеб ИвановГлеб Иванов
7,4 т.
Никаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государства
7,4 т.
Никаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государства

В то же время для Украины эти ограничения создают отдельную проблему, поскольку из-за войны и логистических трудностей рынок ЕС фактически остался главным доступным направлением сбыта: "доступ к европейскому рынку – необходимое условие для выживания. Ограничения, введенные властями ЕС, этому не способствуют", – подчеркнул Рыженков.

По его оценкам, из-за новых квот экспорт украинской стали в ЕС может сократиться на 50–60%. Между тем в Еврокомиссии заявляют, что при формировании новой политики учитывали сложную ситуацию в Украине. Для страны сохраняется отдельная квота, однако в Брюсселе признают, что объемы экспорта будут ниже, чем в предыдущие годы.

Проблема усугубляется резким ухудшением ситуации в самой металлургии. По словам Рыженкова, все украинские металлургические предприятия за время полномасштабной войны подвергались российским ударам, а в последнее время интенсивность атак значительно возросла. В сентябре, по его словам, был период, когда в Украине не произвели ни одной тонны стали – впервые примерно за 150 лет.

До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и треть экспорта. Сейчас же отрасль одновременно сталкивается с разрушением предприятий, проблемами с логистикой и ограничением доступа к ключевому рынку.

"Мы оказались в крайне сложной ситуации: из-за логистических ограничений ЕС – единственный рынок, к которому у нас есть доступ. Сокращение этого рынка на 60% никак не помогает отрасли выжить", – подвел итог Риженков.

Как известно, за девять месяцев 2026 года бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов из-за блокады портов и новых квот ЕС. К концу года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию – до 100 млрд грн.

Похожие темы
металлургияэкономикаЭкспортпошлиныЕвропейский Союз (ЕС)
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники